Noticias que fueron tendencia

Los sucesos y las investigaciones judiciales estuvieron entre los contenidos que más atención generaron esta semana en Diario Libre. El ataque en el que murió Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, y resultó herido el artista, concentró numerosas lecturas, junto con las nuevas revelaciones del caso Senasa 2.0 y el incendio que acabó con la vida de cinco integrantes de una familia en Mao.

Entre las historias más consultadas también estuvieron la situación del dominicano herido mientras participa en la guerra entre Rusia y Ucrania, las ganancias de Marileidy Paulino frente a las de otros deportes y los cambios previstos para las bancas de lotería completaron una semana de informaciones variadas.

Un ataque mortal sacude a la familia de Julián Oro Duro

La muerte de Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, esposa del merenguero Julián Oro Duro, concentró buena parte de la atención de los lectores. La mujer murió durante un violento ataque ocurrido en su residencia de Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este.

Julián Oro Duro, cuyo nombre es Gilberto Julián Sarante Perdomo, regresó a la vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y fue sorprendido por dos hombres. Según la Policía, fue golpeado y despojado de dinero, prendas y un teléfono celular.

El artista sufrió lesiones craneofaciales y una hemorragia intracraneal, por lo que permaneció hospitalizado y bajo seguimiento médico. El centro donde fue ingresado restringió las visitas mientras continuaba su recuperación.

La Policía Nacional inició levantamientos de cámaras de seguridad y entrevistas para tratar de identificar a los responsables. Aunque inicialmente se manejó el robo como posible móvil, abogados de la familia plantearon que no debía descartarse que terceras personas hubieran ordenado el ataque.

El caso tuvo además repercusiones en la familia artística. Yiyo Sarante, hermano de Julián Oro Duro, reprogramó sus presentaciones del 23 y 26 de septiembre para acompañar a sus familiares tras la tragedia. Las nuevas fechas serían anunciadas posteriormente.

Por el caso, cuatro hombres han sido apresados hasta el momento, dos de ellos cercanos al artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/implicados-en-caso-senasa-20-enfrentan-prision-preventiva-ea18c87e.jpeg Pepca afirma que 10 imputados en Senasa 2.0 admitieron los hechos y negocian con el Ministerio Público. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Senasa 2.0 suma 25 nuevos imputados

El caso Senasa 2.0 volvió a ocupar la atención pública con el sometimiento de otras 25 personas, entre médicos, prestadores de servicios de salud y vinculados al sector farmacéutico. El Ministerio Público solicitó para ellos 18 meses de prisión preventiva.

La nueva línea de investigación atribuye al grupo una sustracción superior a 40 millones de pesos mediante operaciones fraudulentas relacionadas con el Seguro Nacional de Salud. El expediente de solicitud de medidas de coerción tiene 525 páginas.

Entre las irregularidades atribuidas a los médicos figura la elaboración de expedientes clínicos ficticios con datos personales de afiliados que, según la acusación, nunca recibieron los estudios ni las consultas especializadas que fueron facturados.

Dos empleados de Senasa también aparecen entre los procesados. El Ministerio Público les atribuye facilitar accesos no autorizados a bases de datos, agilizar pagos y participar en el supuesto uso ilícito de sellos y firmas médicas.

En otro giro del proceso, la defensa de Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de un fraude superior a 41 millones de pesos, informó que este y su familia estaban dispuestos a buscar una solución alterna y cooperar con las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/incendio-en-vivienda-en-mao-causa-muerte-de-cinco-miembros-de-familia-0127fc22.jpeg Las víctimas fueron identificadas como Yudelca del Carmen Goris Estévez, de 32 años; Juan Félix Ventura, de 34; y sus tres hijas de 9, 5 y ocho meses de nacidas. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Una familia completa muere en incendio en Mao

Cinco miembros de una misma familia murieron durante un incendio ocurrido la madrugada del martes en una vivienda del sector La Compuerta, en Mao, provincia Valverde. Tres de las víctimas eran menores de edad.

Los fallecidos fueron identificados como Yudelca del Carmen Goris Estévez, de 32 años; Juan Félix Ventura, de 34; y sus tres hijas, de nueve y cinco años y una bebé de ocho meses.

El fuego comenzó mientras los cinco integrantes de la familia se encontraban dentro de la vivienda. Cuando los bomberos lograron sofocar las llamas, los socorristas encontraron los cuerpos en el interior.

La vivienda quedó completamente destruida. Al lugar acudieron miembros de los organismos de emergencia, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional y representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se originó el incendio y establecer las circunstancias que impidieron que los ocupantes pudieran abandonar la casa antes de ser alcanzados por las llamas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/me-explotaron-los-pies-como-esta-el-dominicano-herido-en-guerra-rusa-1763f887.jpeg Juan Carlos Ávila Espaillat tras ser herido en la guerra rusa. (TOMADA DEL INSTAGRAM DE ÁVILA ESPAILLAT)

Dominicano resulta herido en la guerra entre Rusia y Ucrania

Juan Carlos Ávila Espaillat, un dominicano de 28 años que participa como mercenario en la guerra entre Rusia y Ucrania, resultó herido durante una operación militar, según informó su hermano Carlos Ávila.

De acuerdo con la versión familiar, el grupo en el que se encontraba Ávila Espaillat fue perseguido por un dron ucraniano. Mientras intentaba escapar, el dominicano pisó una mina que le provocó heridas en una pierna.

Su hermano relató que varios integrantes del grupo murieron durante el ataque. Entre ellos mencionó al colombiano Camilo Vargas, aunque la información sobre las víctimas fue ofrecida por la familia y no por una fuente militar oficial.

Los familiares supieron lo ocurrido después de que el propio Juan Carlos se comunicara con su madre y le explicara su situación. En un video que subió a sus redes sociales aseguró posteriormente que, pese a las heridas, se encontraba en un lugar seguro bajo cuidado de fuerzas rusas.

El episodio volvió a poner atención sobre la presencia de ciudadanos extranjeros en las filas que participan directamente en el conflicto, mientras la familia del dominicano sigue pendiente de su evolución y de las posibilidades de recuperación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/marileidy-paulino-la-brecha-entre-sus-ganancias-y-otros-deportes-f3ab2ab8.jpg Marileidy Paulino, en imagen de archivo de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 cuando ganó el oro el pasado 5 de agosto. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Marileidy domina la pista, pero no la bolsa de premios

Los éxitos internacionales de Marileidy Paulino contrastan con las diferencias económicas existentes entre el atletismo y otros deportes profesionales. La campeona olímpica y mundial de los 400 metros volvió a ser protagonista por una mirada a los ingresos que genera su extraordinario rendimiento.

Durante su temporada internacional de 2026, Paulino acumuló 345,000 dólares en premios en ocho carreras de los 400 metros, de acuerdo con los cálculos publicados por Diario Libre.

La velocista obtuvo cinco triunfos en pruebas Diamond+ de la temporada regular, con 20,000 dólares por cada victoria, y agregó 30,000 dólares al imponerse en la final de la Diamond League celebrada en Bruselas.

El mayor premio individual llegó con los 150,000 dólares obtenidos por conquistar los 400 metros del World Athletics Ultimate Championship en Budapest. A ello sumó 65,000 dólares por su triunfo en ATHLOS Londres.

Las cifras muestran que incluso una atleta situada en la élite mundial y obligada a mantener un nivel extraordinario durante toda la temporada recibe premios muy inferiores a los disponibles en algunos de los deportes profesionales con mayor comercialización.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/26/entre-bancas-y-apuestas-el-juego-se-vuelve-enfermedad-en-rd-94c39d43.jpeg Fotografía de archivo que muestra a personas en una banca de lotería en un barrio de Santo Domingo.

El Congreso cambia las reglas para las bancas de apuestas

El proyecto que busca establecer la primera ley general de juegos de azar de la República Dominicana terminó su trámite en el Congreso Nacional y fue remitido al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Durante su paso por la Cámara de Diputados se introdujeron cambios respecto de la versión aprobada originalmente por el Senado. Entre ellos figura la ampliación del período de vigencia de las licencias de las bancas de lotería.

La propuesta inicial contemplaba licencias por dos años para esas bancas. El texto finalmente aprobado amplió ese período hasta cinco años, contados desde la fecha de emisión de la autorización correspondiente.

También se modificó la duración de las licencias de los casinos. El plazo originalmente establecido en cinco años fue elevado a diez, período que igualmente se aplicaría a las salas de máquinas tragamonedas contempladas en la legislación.

El proyecto incluye otros mecanismos de regulación y control del sector, mientras algunos legisladores han planteado cuestionamientos sobre aspectos de la pieza. Su entrada en vigor depende ahora de la decisión que adopte el Poder Ejecutivo.