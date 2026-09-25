La República Dominicana y Azerbaiyán acuerdan exención de visado por hasta 90 días

El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor "Ito" Bisonó, y su homólogo de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

Los ciudadanos de República Dominicana y Azerbaiyán que sean titulares de pasaportes ordinarios podrán ingresar, salir y transitar por ambos países sin necesidad de visado, luego de que sus gobiernos suscribieran un acuerdo de exención mutua.

El convenio fue firmado este jueves en Nueva York por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor "Ito" Bisonó, y su homólogo de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De acuerdo con lo establecido, los nacionales de ambos países que cuenten con pasaportes ordinarios válidos podrán permanecer en el territorio de la otra nación por un período de hasta 90 días dentro de cada período de 180 días, sin requerir una visa.

Acuerdo bilateral

El acuerdo busca facilitar la movilidad entre República Dominicana y Azerbaiyán y ampliar los vínculos entre ambas naciones, particularmente en áreas como turismo, comercio, inversión y cooperación.

Durante el encuentro, Bisonó y Bayramov también suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas, que establece un mecanismo para fortalecer el diálogo entre los dos gobiernos sobre asuntos bilaterales, regionales e internacionales de interés común.

Reunión bilateral

Posteriormente, ambos cancilleres sostuvieron una reunión bilateral en la que abordaron la agenda entre República Dominicana y Azerbaiyán y las oportunidades para ampliar la cooperación política, económica y comercial.

La firma de los acuerdos forma parte de los esfuerzos de República Dominicana por ampliar sus relaciones con otros países y facilitar conexiones con nuevos mercados.