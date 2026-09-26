Comunidad de Monte Grande califica de "engaño" el proyecto y denuncia obras pendientes

El presidente del Comité de Protección y Defensa de la Comunidad Los Güiros, proyecto Monte Grande, Santo Esteban Ferreras Florián, calificó como un "engaño" el desarrollo del proyecto y denunció que numerosas obras complementarias prometidas a las comunidades desplazadas todavía no han sido construidas.

Ferreras Florián, quien además preside la Junta de Vecinos Acción y Fe, afirmó que entre las obras pendientes figuran canales de riego, instalaciones deportivas, iglesias, funeraria, cementerio, centro comunal y la hidroeléctrica, entre otras infraestructuras que, según aseguró, estaban contempladas dentro del proyecto.

Una de sus principales preocupaciones está relacionada con los canales de riego. El dirigente sostuvo que desde enero de 2024 las comunidades escuchan anuncios sobre el inicio de esos trabajos, pero aseguró que hasta el momento no se habría dado "el primer picazo".

Según Ferreras Florián, originalmente estaban contemplados dos canales, uno por la margen derecha y otro por la izquierda. Sin embargo, afirmó que maneja informaciones de que el diseño habría sido modificado y que el canal de la margen derecha fue eliminado.

Indicó que esa infraestructura permitiría llevar agua para irrigar miles de tareas de tierras agrícolas en zonas como Vuelta Grande, Tamayo y otros puntos de Bahoruco, beneficiando a productores agropecuarios.

El dirigente comunitario también cuestionó el destino que tendría el canal proyectado en la margen izquierda. Alegó que este habría sido reducido y sostuvo que el agua beneficiaría principalmente al Consorcio Azucarero Central.

"El campesino que se haga la ilusión de que va a regar sus predios con ese canal está muy equivocado", manifestó Ferreras Florián, quien considera que los productores de la zona podrían quedar fuera de los principales beneficios del sistema de irrigación.

Reclama cementerio y funeraria

Otra de las situaciones denunciadas es la falta de un cementerio para las comunidades reasentadas. Ferreras explicó que, cuando fallece una persona, sus familiares enfrentan dificultades para realizar el sepelio debido a que deben trasladar el cadáver a varios kilómetros de distancia.

Aseguró que, en algunos casos, los fallecidos tienen que ser llevados hasta Tabara Abajo, en Azua, situación que describió como una verdadera dificultad para familias de escasos recursos.

También reclamó la construcción de una funeraria y un centro comunal, obras que, según afirmó, fueron acordadas y diseñadas como parte de las compensaciones vinculadas al proyecto.

Denuncia incumplimiento en entrega de tierras

Ferreras Florián aseguró, además, que existe un acuerdo escrito mediante el cual cada afectado recibiría 30 tareas de tierra, pero afirmó que ese compromiso permanece sin ejecutarse.

También cuestionó que parte de los empleos generados por las obras que actualmente se desarrollan en la zona sean ocupados por personas procedentes de otras localidades, mientras residentes de las comunidades afectadas enfrentan dificultades para conseguir trabajo.

El dirigente describió como crítica la situación económica de numerosas familias y aseguró que los Comedores Económicos instalados en la zona se han convertido en una importante fuente de alimentación para muchos residentes.

Comunidades reclaman instalaciones deportivas

En materia deportiva, señaló que inicialmente se habría contemplado una cancha para cada una de las cuatro comunidades, pero aseguró que actualmente solo se construyen dos.

Explicó que una de las instalaciones se levanta en Los Güiros y otra en Monte Grande, mientras las comunidades La Meseta y San Simón quedarían sin las infraestructuras prometidas.

Ferreras Florián pidió a las autoridades revisar los compromisos asumidos con las familias afectadas por la construcción de la presa y completar las obras sociales, agrícolas y comunitarias que, según sostiene, formaban parte del proyecto de reasentamiento.