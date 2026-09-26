Abinader entrega nuevo Caipi en la República de Colombia; Distrito Nacional suma 64 centros de atención infantil

El presidente Abinader comparte con algunos de los adolescentes que se dieron cita a la inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia el sábado 26 de septiembre de 2026. ( DIARIO LIBRE/STARLIN ROSA )

El Gobierno inauguró este sábado un nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), ubicado en la avenida República de Colombia, en el Distrito Nacional, con capacidad para acoger a 250 niños y niñas hasta los cinco años.

El acto fue encabezado por el presidente Luis Abinader, acompañado de la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Xiomara Guante, y otras autoridades.

Durante la actividad, el mandatario realizó un recorrido por las instalaciones de la nueva estancia infantil, donde conoció los espacios destinados a la atención y el desarrollo integral de los menores.

Al finalizar el recorrido, Abinader procedió al corte de cinta y compartió con niños y niñas scouts presentes en la inauguración.

El jefe de Estado manifestó que no había mayor regalo en el Día Nacional de la Biblia que la entrega de este centro de atención integral y pidió a Dios que bendijera a cada uno de los niños y niñas.

Beneficios para familias trabajadoras

Al ser abordada por la prensa, la directora del Inaipi, Xiomara Guante, explicó que la apertura del nuevo centro forma parte de los esfuerzos institucionales para ampliar la cobertura de los servicios dirigidos a la primera infancia.

"Este es un nuevo centro que entregamos en el marco de la ampliación de la cobertura de los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia", expresó.

Guante indicó que, además de beneficiar a las familias residentes en las comunidades cercanas, la institución busca establecer acuerdos con empresas ubicadas en los alrededores del centro, con el propósito de facilitar el acceso a estos servicios a los hijos de sus empleados.

"Las madres y padres que son empleados de esos locales empresariales también necesitan del cuidado de sus niños y de sus niñas, y estamos tratando de hacer acuerdos para que esas madres, esos padres también se beneficien de este importante espacio", señaló.

La funcionaria informó que, con la incorporación de esta nueva estancia infantil, el Distrito Nacional cuenta con un total de 64 espacios de atención a la primera infancia, distribuidos en 10 Caipi y 54 Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI).

Precisó que la capacidad instalada de los centros en esta demarcación supera los 24,000 niños y niñas de entre cero y cinco años.

Servicios de atención integral

La directora del Inaipi destacó que el nuevo centro ofrecerá servicios de educación inicial, alimentación, nutrición, atención médica y acompañamiento psicológico, como parte del modelo de atención integral que desarrolla la institución.

Explicó que los niños más pequeños, de cero a un año, recibirán cuidados especiales y atención adaptada a sus necesidades durante esta etapa de desarrollo.

Asimismo, señaló que el centro dispone de profesionales de la psicología y de la salud, incluyendo personal encargado de la elaboración de los menús alimenticios que serán suministrados a los menores.

Guante agregó que las familias también recibirán acompañamiento para la obtención de las actas de nacimiento de sus hijos.

En materia de inclusión, aseguró que los servicios contemplan la atención a la diversidad, incluyendo a niños y niñas con condiciones especiales.

La funcionaria resaltó que estos espacios buscan garantizar una atención integral durante los primeros años de vida, mediante servicios que combinan educación, salud, nutrición y acompañamiento familiar.