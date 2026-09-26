Durante las últimas 24 horas, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público incautaron 19,674.4 gramos de diversos tipos de narcóticos y apresaron a 40 personas durante múltiples allanamientos y operativos realizados en el Gran Santo Domingo.

Las intervenciones, ejecutadas en los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, permitieron desmantelar, según las autoridades, centros de distribución y acopio de drogas que operaban en distintos sectores.

En Santo Domingo Este, las fuerzas operativas realizaron 70 intervenciones en Villa Faro, Villa Duarte, Los Mina, Mendoza, Los Frailes, Villa Carmen, Los Invasores, Cancino, La Toronja y Calero.

En esta demarcación fueron detenidas 30 personas, entre ellas Jaime Luis de la Rosa López, Laury Jiménez, Romer Calderón Rosado, Albert Luis Ventura Mota y Michael Yoldan de Óleo Agramonte, entre otros.

Durante la jornada fueron incautados 14,838.4 gramos de sustancias, de los cuales 14,282.5 gramos corresponden a cocaína y 555.9 gramos a marihuana. También fueron ocupadas balanzas, celulares y dinero en efectivo.

Mientras que en Santo Domingo Oeste, mediante la ejecución de seis allanamientos en sectores como El Palmar de Herrera, La Cañada de Tufí, La Mina, en El Café de Herrera, y el kilómetro 13 de Haina, fueron arrestados Baldes Mallen Méndez, Joselito George y Rodolfo Algenis Castillo Ortiz.

En estas intervenciones se incautaron 3,510.2 gramos de narcóticos, entre ellos 3,469.4 gramos de cocaína, 20.4 gramos de marihuana y 28.3 gramos de crack, además de tres balanzas, una radio de comunicación y un celular.

En Santo Domingo Norte se ejecutaron 45 operativos y dos allanamientos en El Edén, Guaricanos, específicamente en Los Platanitos y Las 5 Esquinas, Punta de Villa Mella y diferentes zonas de Sabana Perdida, entre ellas Sabana Centro, Villa Blanca, La Caña de Buena Vista, El Cachón, La Barquita, Barrio Nuevo, La Javilla y El Millón.

En esta demarcación fueron apresadas siete personas y se retiraron de las calles 1,325.8 gramos de narcóticos, correspondientes a 627.1 gramos de cocaína, 608.2 gramos de marihuana y 70.5 gramos de crack.

Incautaciones y arrestos

Además, las autoridades ocuparon RD$15,225 en efectivo, cinco cámaras de seguridad, radios de comunicación y balanzas.

En total, durante los operativos fueron incautadas 11 balanzas de precisión, tres radios de comunicación, siete celulares, cinco cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo, equipos que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizados para la venta y monitoreo de las actividades vinculadas al negocio ilícito.