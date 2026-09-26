Agentes de la Policía ultiman presunto delincuente en Villa Vásquez

Una intervención de miembros de la Policía Nacional terminó este sábado con la muerte de Christopher Carlos Veliar, conocido como "Crícrí". ( FOTO CEDIDA POR LA PN )

Agentes de la División de Investigación de la Policía Nacional ultimaron este sábado a un supuesto delincuente, durante una intervención realizada en el municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi.

De acuerdo a una nota de prensa, el hombre fue identificado como Cristhofer Carlos Belliard, alias "Cri Cri", de 25 años, quien era activamente buscado mediante la orden de arresto RAJ-2026-15635, vinculada a un caso de robo agravado, según informó la institución.

Detalles de la intervención

El informe policial establece que Cristhofer Carlos Belliard murió mientras recibía atenciones médicas, luego de resultar herido al enfrentar a tiros a agentes durante una intervención policial.

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes realizaban labores de patrullaje y prevención en la calle Mella, próximo a la entrada del hotel Aruba, cuando Belliard, al percatarse de la presencia policial, habría realizado varios disparos contra los miembros actuantes, quienes repelieron la agresión.

La institución indicó que durante la intervención, el hoy occiso resultó herido y fue trasladado al Hospital Municipal de Villa Vásquez, donde posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas, a consecuencia de las heridas recibidas.

En poder de Belliard fue ocupada un arma de fuego de fabricación casera, tipo "chilena", además de un casquillo disparado, evidencias que fueron levantadas para los fines correspondientes, conforme la nota.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Provincial Padre Fantino, para los procedimientos legales correspondientes, mientras las autoridades profundizan las investigaciones del caso.