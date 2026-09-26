Dictan prisión preventiva a hombre acusado de abuso sexual y pornografía infantil contra tres niñas

Imagen de archivo del símbolo de la justicia ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de cometer delitos de abuso sexual, explotación sexual comercial y pornografía infantil en perjuicio de tres niñas de entre cinco y nueve años de edad.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, el imputado, identificado como Jairo Federico Núñez Abreu, deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel pública de La Vega, mientras avanzan las investigaciones del caso.

El órgano persecutor explicó que el proceso está a cargo de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega.

Investigación y hallazgos

Según el expediente, la investigación inició luego de que la Pedatec recibiera reportes de una empresa de servicios en línea sobre un usuario que presuntamente almacenaba imágenes y videos con material de abuso sexual infantil mediante cuentas de correo electrónico.

Tras analizar los reportes, los peritos investigadores determinaron que la cuenta estaba asociada a un dispositivo móvil desde el cual se registraron accesos los días 22 y 23 de diciembre de 2025.

El Ministerio Público indicó que el usuario identificado como "Jro Studios Official Tutoriales" habría cargado y almacenado 818 archivos multimedia relacionados con material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (MASI).

Las pesquisas también establecieron que, además del teléfono móvil, fueron utilizados otros dispositivos tecnológicos para producir y almacenar los archivos. Según la acusación, los metadatos permitieron vincular parte del material con uno de los equipos asociados a la cuenta investigada.

Las autoridades identificaron al titular de la cuenta como Núñez Abreu, residente en La Vega.

Durante un allanamiento realizado con autorización judicial, los investigadores incautaron múltiples discos compactos (CD), teléfonos celulares, otros dispositivos tecnológicos, prendas de vestir y calzado.

De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones también establecieron que el imputado presuntamente ofrecía dinero a las víctimas para tocarlas en distintas partes del cuerpo.

Calificación jurídica

El órgano persecutor calificó los hechos como agresión sexual, abuso sexual, explotación sexual comercial, creación o producción, posesión y adquisición de material de abuso sexual infantil. Asimismo, atribuyó al imputado atentado sexual y afectación del derecho a la imagen, dignidad, honor y moral de niños, niñas y adolescentes.

Estas infracciones están contempladas en los artículos 330 y 333 del Código Penal dominicano; los artículos 25, párrafo III; 26, 396.c, 410 y 411 de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como los artículos 23 y 24 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La investigación está dirigida por la fiscal Belkis Ulloa, en representación de la Pedatec, y la fiscalizadora Cristal Núñez, de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscalizador Cristian García, quien solicitó la imposición de la prisión preventiva ante la jueza Adaias Sánchez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega.