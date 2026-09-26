La mañana de este sábado continuaban los trabajos de remoción en el hospital Salvador B. Gautier, que está siendo intervenido luego de que se detectara un supuesto riesgo estructural en las áreas de consultas médicas, emergencia, laboratorio y archivos.

Diario Libre pudo observar la presencia de varios hombres trabajando dentro de las áreas intervenidas, también un tractor y cintas rojas y amarillas con la palabra "peligro".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/whatsapp-image-2026-09-26-at-12909-pm-01b2226f.jpeg Parte de los trabajos realizados en el hospital Salvador B. Gautier la mañana de este sábado (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/whatsapp-image-2026-09-26-at-12909-pm-1-dd7f0a28.jpeg Cintas rojas que bloquean el paso a las áreas intervenidas (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/whatsapp-image-2026-09-26-at-12909-pm-3-1e3c40b5.jpeg Parte de los trabajos realizados en el hospital Salvador B. Gautier la mañana de este sábado (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

Los guardias de seguridad del hospital negaron el acceso a las áreas afectas alegando que la misma representa un gran peligro.

El área de seguridad fue movida

Las personas que quieran ir a emergencias tienen que dirigirse a la parte trasera del hospital en la calle Juan 23 del sector Ensanche La Fe.

La señora Maricela Pichardo explicó que visitó el hospital porque se sentía un dolor en el costado derecho. En su opinión le resultaba más cómodo la entrada original ya que tenía que caminar menos, pero que como no tiene otra opción, ahora debe caminar un poco más para llegar a la entrada nueva.

"Es la primera vez que tengo que entrar por aquí, antes era mucho más cómodo pero es lo que tenemos por ahora", aseguró la señora.

Otra paciente explicó que su madre tiene una cita programada para el próximo 1 de octubre. La mujer, quien es médico internista, señaló que tuvo conocimiento de la medida a través de amigos que laboran en el hospital, quienes le hicieron llegar el comunicado sobre la intervención.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/whatsapp-image-2026-09-26-at-12909-pm-2-6437a918.jpeg Nueva área de emergencia habilitada en la calle Juan 23 del sector Ensanche La Fe (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

¿Cómo se descubrió el problema?

Según una de las empleadas del hospital que solicitó mantenerse en el anonimato, el riesgo estructural se descubrió mientras se realizaban unos trabajos de intervención en el área de emergencias y, una vez removieron parte de la pared, se dieron cuenta que el problema "era peor de lo que pensaban" y tuvieron que evacuar las demás áreas.

"Ellos empezaron a picar la pared en el área de emergencias por algo que en principio no tenía nada que ver con todo esto. Sin embargo, se dieron cuenta que gran parte de la estructura tenía problemas y por eso es que han tenido que evacuar todas estas áreas", explicó.