Presidente Abinader asiste a misa novenario por fallecimiento de madre de Miguel Medina
Fue celebrada en la iglesia Divino Niño, ubicada en el sector Las Praderas, donde familiares, amigos y allegados se reunieron para acompañar a la familia tras el fallecimiento de doña Paula María
Abinader asiste a misa novenario por fallecimiento de madre de Miguel Medina
El presidente Luis Abinader asistió este domingo a la misa novenario en memoria de Paula María Medina de Valdez, madre del CEO del Grupo de Medios Panorama, Miguel Medina.
La ceremonia religiosa fue celebrada en la iglesia Divino Niño, ubicada en el sector Las Praderas, donde familiares, amigos y allegados se reunieron para acompañar a la familia tras el fallecimiento de doña Paula María, ocurrido el pasado 17 de septiembre, a los 77 años.
El mandatario acudió al templo luego de cumplir compromisos de su agenda y expresó sus condolencias a Medina y a sus familiares.
Durante la misa, Abinader permaneció junto a la familia Medina-Valdez y participó en el acto religioso en señal de solidaridad por la pérdida.
Miguel Medina agradeció al presidente su presencia y el gesto de acompañamiento durante este momento de duelo.
Paula María Medina de Valdez estuvo casada con Gelin Valdez y fue madre de Onésimo, Carlos, Ángel, Miguel Ángel, Miguel y Ángela. Su fallecimiento ha generado muestras de pesar y solidaridad hacia sus familiares.