"Yo le di una bola", dice abogada al ser detenida transportando haitianos indocumentados

La abogada Sandra Maribel Furcal Guzmán al momento de ser detenida transportando tres haitianos. ( CEDIDA POR EL EJÉRCITO )

Circula en redes sociales un video del momento en que fue detenida la abogada Sandra Maribel Furcal Guzmán mientras transportaba a tres ciudadanos haitianos con estatus migratorio irregular en un vehículo en la comunidad El Laurel de Dajabón.

Durante la intervención, la mujer pidió reiteradamente a los agentes del Ejército que no la detuvieran ni difundieran imágenes del procedimiento, alegando que podría perder su empleo. "Yo soy abogada. Por Dios, me van a botar el trabajo", se escucha decir a Furcal Guzmán en medio del operativo. Indicó que trabajaba en el Ministerio de Educación.

En otro momento, mientras los agentes le ordenaban abrir el vehículo para realizar una requisa, la mujer intentó explicar que los ciudadanos haitianos viajaban con ella porque, según sus palabras, "yo le di una bola".

"Yo sé que lo hice mal, pero dime, ayúdame, por el amor de Dios", manifestó mientras pedía a uno de los ocupantes que saliera del vehículo.

En medio de sus ruegos, la mujer afirmó: "Yo soy prima de Roberto Fulcar, ayúdame", en un intento por conseguir que los agentes intercedieran a su favor.

Los agentes, sin embargo, le respondieron que su condición de abogada o su trabajo en el área de educación no impedían que se realizara el procedimiento. "Primero tengo que chequear lo que usted trae ahí y después llamamos a quien usted quiera llamar", le dijo uno de los intervinientes.

En el video también se escucha a la abogada expresar su preocupación por las posibles consecuencias laborales y reputacionales del incidente. "No me saque en la noticia que yo trabajo", pidió en varias ocasiones.

Mientras los agentes procedían con la requisa, la mujer continuó insistiendo en que había cometido un error al transportar a los extranjeros y pidió ayuda para evitar problemas.

La detención de Furcal Guzmán se produjo el pasado lunes. Fue sometida a la justicia.