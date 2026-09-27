¿Por qué no sonaron las alertas en los celulares durante el sismo de 5.6? El COE responde

Personal del 911 durante la prueba de alerta del Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto realizado el pasado 8 de septiembre. ( CEDIDA POR EL COE )

Luego del temblor de 5.6 registrado la tarde de este domingo, ciudadanos usaron las redes sociales para quejarse de que no les sonó la alerta de sismo en sus celulares. Antes esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) explicó los motivos de la ausencia de la alarma.

El sismo ocurrió a las 5:49 de la tarde. Causó gran alarma en la población por la intensidad con que se sintió. Muchas personas evacuaron viviendas, edificios y centros comerciales.

"Y los celulares no sonaron, el mío no sonó y sentí el temblor de tierra en Santo Domingo Oeste, Herrera", dijo el usuario de Instagram @bartolo_77tecnología en una publicación de Diario Libre.

A través de un comunicado, el COE señaló que los sismos son fenómenos súbitos y que la activación del sistema Cell Broadcast debe responder a una serie de indicadores y criterios establecidos previamente en un protocolo.

El organismo precisó, además, que esta tecnología todavía se encuentra en proceso de implementación en República Dominicana y que actualmente no opera al 100 % con todas las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

De acuerdo con la institución, en estos momentos se trabaja en la instalación e integración de la plataforma tecnológica desde la cual será operado el sistema.

Dice sistema fue probado durante el simulacro nacional

El organismo recordó que el Simulacro Nacional de Evacuación permitió realizar una prueba del Cell Broadcast con una de las prestadoras, con el objetivo de validar su funcionamiento e identificar los aspectos que deben ser mejorados.

El COE explicó que, una vez la plataforma esté plenamente operativa, cuando un evento cumpla con los criterios establecidos en el protocolo, se seleccionará del Catálogo de Alertas el mensaje correspondiente para su validación y posterior difusión.

La institución sostuvo que el simulacro permitió identificar las áreas en las que se debe continuar trabajando para lograr una cobertura integral y contar con un sistema que permita emitir alertas de manera confiable y oportuna ante una emergencia.

El sismo fue sentido en varias zonas

El movimiento telúrico de magnitud 5.6 ocurrió este domingo a las 5:49:46 de la tarde, con una profundidad aproximada de 108 kilómetros, según los datos preliminares difundidos por el COE.

El epicentro fue localizado en las coordenadas 18.64° N, 69.06° O, en la provincia San Pedro de Macorís.

El temblor fue sentido en distintas localidades del país.

No ha reportes de daños hasta ahora

Hasta el momento, el COE informó que no se han reportado daños significativos, mientras continúan las evaluaciones en las zonas donde fue percibido el movimiento.