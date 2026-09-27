El COE no reporta daños significativos tras sismo de magnitud 5.6

El COE ubicó el evento en las coordenadas 18.64° N, 69.06° O, aproximadamente 5.6 kilómetros al suroeste de Albizu, en la provincia El Seibo.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, hasta las 6:44 de la tarde de este domingo, no había recibido reportes de daños significativos por el sismo de magnitud 5.6 que se sintió en distintas localidades de la República Dominicana.

De acuerdo con los datos preliminares del Centro Nacional de Sismología, citados por el COE, el sismo fue de magnitud 5.6, ocurrió a las 5:49:46 de la tarde, hora local, y tuvo una profundidad aproximada de 108 kilómetros.

El organismo aclaró que se trata de un reporte preliminar, por lo que los parámetros del evento sísmico podrían ser modificados luego de que las instituciones especializadas completen el análisis y revisión de los datos.

El COE ubicó el evento en las coordenadas 18.64° N, 69.06° O, aproximadamente 5.6 kilómetros al suroeste de Albizu, en la provincia El Seibo.

Evacuaciones preventivas

Tras el sismo, fueron evacuadas de manera preventiva personas que se encontraban en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, en la Plaza de la Cultura, Distrito Nacional. Igual hizo la Plaza Sambil. Residentes de edificaciones hicieron lo propio.

Se han difundido videos de personas saliendo de los lugares. También relatos de dónde y cómo sintieron el temblor.

Alarma El movimiento fue percibido en diferentes localidades del país, generando alarma entre algunos ciudadanos.

COE activa evaluación de daños

Luego del fenómeno, el COE activó los mecanismos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar sus posibles efectos.