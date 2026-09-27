Déficit de policías limita patrullaje en municipios de Barahona

Agentes de la Policía Nacional durante una intervención en Barahona. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Un déficit estimado entre 120 y 150 agentes de la Policía Nacional estaría limitando la capacidad de patrullaje y prevención del delito en varios municipios y distritos municipales de la provincia de Barahona, según informó una fuente vinculada a la institución.

La situación tendría especial incidencia en el Departamento Policial de Cabral, desde donde se ofrece cobertura a Cabral, Polo, La Lista, Las Salinas y El Peñón, demarcaciones en las que los agentes disponibles realizan esfuerzos para mantener el orden público pese a la falta de personal.

De acuerdo con la fuente, uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades en esas comunidades son los ruidos y escándalos provocados por motocicletas, principalmente conducidas por jóvenes que circulan sin mofles, realizan maniobras peligrosas, incluido el denominado "calibrado", y se desplazan a altas velocidades por las vías públicas.

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Situación actual

La falta de agentes también estaría afectando la zona de Vicente Noble y el corredor costero de Barahona, que comprende comunidades y municipios como Paraíso, Enriquillo, La Ciénaga y Santa Elena.

Hasta 60 motocicletas retenidas semanalmente

La fuente aseguró que durante los operativos policiales son retenidas en Cabral entre 50 y 60 motocicletas cada semana para fines de depuración.

Los vehículos que presentan irregularidades son enviados a la ciudad de Barahona para profundizar las verificaciones. En algunos casos, según explicó, las motocicletas aparecen reportadas como sustraídas, mientras que otras carecen de documentos que permitan establecer su procedencia y legalidad.

Medidas anunciadas

Otro de los puntos que genera preocupación es la reducida presencia policial disponible para atender simultáneamente los destacamentos y realizar labores preventivas en las calles.

Según la información suministrada, en determinados puestos policiales los ciudadanos pueden encontrar apenas uno o dos agentes, mientras otros dos o tres efectivos son destinados al patrullaje, una cantidad considerada insuficiente para cubrir adecuadamente las comunidades bajo su responsabilidad.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de que la Dirección General de la Policía Nacional disponga el envío de entre 120 y 150 nuevos agentes para reforzar la matrícula existente y ampliar la presencia preventiva en los municipios y distritos municipales afectados.

La falta de personal adquiere relevancia ante la extensión territorial que deben cubrir los departamentos policiales de la provincia y las constantes demandas de mayor vigilancia formuladas desde diferentes comunidades de Barahona.