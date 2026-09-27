Día Mundial del Turismo pone el foco en el impacto de la inteligencia artificial

Se observan en la pantalla de un iPhone ChatGPT y aplicaciones populares de agencias de viajes en línea y reserva de vuelos, como Skyscanner, Expedia, Tripadvisor y Booking.com. ( SHUTTERSTOCK )

Este 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, como cada año desde hace casi cinco décadas, pero en esta edición la celebración invita al sector a pensar en la inteligencia artificial y cómo está redefiniendo la forma en la que los viajeros toman decisiones.

Bajo el lema "Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo", ministros, líderes mundiales y empresarios debaten,desde este sábado 26 de septiembre, sobre los retos del turismo en esta nueva etapa tecnológica en El Salvador.

De acuerdo con ONU Turismo, esto último marca una diferencia con años anteriores, en los que se abordaban temas que el turismo debía aprovechar. Por primera vez, se hablará de que esta tecnología está decidiendo qué destinos visitar.

"Las respuestas de la IA se están convirtiendo en un espacio comercial y, cuando la visibilidad pueda comprarse, las grandes marcas la comprarán. La ventana en la que se establecen las reglas está ahora abierta, y no se volverá a abrir", justifica la organización.

"Es fundamental que los destinos tengan voz a la hora de dar forma a todo esto", insiste.

Asimismo, señaló que este año el Día Mundial del Turismo busca responder a la pregunta: "¿Quién se beneficia de esta transformación y quién decide?".

Qué esperar

De acuerdo con la organización, el evento, que se realiza en San Salvador, muestra el funcionamiento de la IA en directo, en lugar de limitarse a debatir sobre ella, hablará sobre las decisiones más acertadas para los Gobiernos, las empresas y los viajeros; así como nuevas competencias para los trabajadores del turismo, y nuevas formas de hacer que los destinos se den a conocer.

Y agrega, que más de este días, se espera "un resultado duradero", al establecer las bases de la primera posición común del sector sobre la tecnología que ahora lo está transformando, una posición que se promoverá a través de los órganos rectores de ONU Turismo.

Así lo espera la RD

La República Dominicana, uno de los tres países más visitados de Latinoamérica este año, según determinó ONU Turismo en julio pasado, acude este año como país invitado de la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, que se celebra en Argentina.

Ayer, el ministro de Turismo, David Collado, participó en el corte de cinta que dio por inaugurada la feria, en un acto celebrado en Buenos Aires, según una publicación en sus redes sociales.

Por cuatro días, el país mostrará "lo mejor de nuestros destinos, nuestra cultura y nuestra gente" y tendrá la oportunidad de "continuar fortaleciendo los lazos que unen a la República Dominicana y Argentina", dice el mensaje.

En ese sentido, el ministerio indicó que en FIT América Latina se estarán presentando más de 43,000 profesionales del sector, participarán 59 países, se efectuarán 2,660 reuniones de negocios y se espera recibir más de 141,000 visitantes.

Asimismo, resaltó el intercambio turístico con Argentina, desde donde llegaron 351,706 turistas a territorio dominicano entre enero y agosto de 2026.

Esta cifra representa el 32.6 % de las llegadas desde América del Sur y el 5.3 % del total de llegadas por vía aérea, según datos del ministerio.

De acuerdo con estos datos, el mercado argentino se mantiene en crecimiento, pasando de 180,093 llegadas anuales por vía aérea en 2022 hasta superar las 440,000 llegadas en 2025.

"En 2025, recibimos 442,088 turistas argentinos, esto representa un crecimiento del 62.3 % con respecto a 2024, equivalente a más de 169,639 turistas adicionales", explicó Turismo.

La FIT de Buenos Aires es considerada la mayor feria de turismo en el continente y una de las más importantes a escala mundial. Para esta edición, los organizadores han concebido el mayor evento de los efectuados hasta ahora, con más de 350 expositores de 59 naciones, además de las provincias argentinas, según el medio de prensa local.

El evento nació en La Rural, en 1996, con el objetivo de promover las ofertas turísticas de Argentina y de los países de su entorno, empeño que fue diversificándose y ampliándose.

El sábado y domingo estará abierta al público, mientras en sus dos últimos días, antes de concluir el martes 29, celebrarán jornadas reservadas a los profesionales de la industria para que puedan concertar negocios y relacionarse.

"Llegamos a FIT Argentina y, como país invitado de esta edición 2026, nuestra estrategia no es solo estar presentes, es seguir haciendo de RD un referente de crecimiento", señaló el ministerio dominicano.

Asimismo, la cartera compartió una publicación por el Día Mundial del Turismo, en la que celebra el esfuerzo diario de toda su gente por su aporte, talento y capacidad para el "éxito de la industria turística dominicana".

"Seguimos potenciando el turismo de la República Dominicana con el mejor equipo del mundo, que deja con su trato cálido felices recuerdos a cada visitante", agrega la publicación.

La celebración del Día Mundial del Turismo se estableció en la tercera reunión de la Asamblea General de la OMT (Torremolinos, España, septiembre de 1979), a partir del año 1980.

Se eligió esta fecha para que coincidiera con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la adopción de los Estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970.

La fecha del Día Mundial del Turismo es especialmente apropiada, ya que coincide con el final de la temporada alta en el hemisferio norte y el comienzo de la temporada en el hemisferio sur.