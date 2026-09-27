Fuerte temblor se siente en Santo Domingo; el segundo este domingo

El sismo se sintió en varios puntos del país. ( EARTHQUAKE )

Un fuerte temblor de tierra sacudió la tarde del domingo zonas de República Dominicana, principalmente la capital, Santo Domingo, y la región este.

El sismo fue de magnitud 4.8 y ocurrió a las 5:49 de la tarde.

El epicentro fue a ocho kilómetros al sureste de Ramón Santana, próximo a San Pedro de Macorís y a unos 86 kilómetros de Santo Domingo, según datos del Servicio Sismológico de los Estados Unidos.

La profundidad fue de 107 kilómetros, por lo que se sintió en diferentes puntos del territorio, entre ellos Gaspar Hernández, en la costa norte.

Este sismo liberó aproximadamente 32 veces más energía que el de magnitud 4.2 ocurrido esta mañana.

Personas que se encontraban en edificios y establecimientos comerciales evacuaron sus instalaciones. Momentáneamente también fueron desalojadas las personas que se encontraban en la Feria del Libro, en la Plaza de la Cultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/5ac247aa-7502-4b38-b97a-a6b2732a3621-b52c96f7.jpg Personas que se encontraban en la Feria del Libro, salieron de las instalaciones tras el sismo. (ELINA MARÍA CRUZ)

Hasta el momento, no hay reportes de daños.

¿Dónde lo sintieron?

En redes sociales, personas reportaron haber sentido con furza el temblor en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santiago, El Seibo, Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

"Primera vez en mi vida que siento un temblor, qué susto", escribió un usuario identificado como William en Instagram.

Ciudadanos de Puerto Rico también dijeron haberlo sentido, según recoge el periódico El Nuevo Día.

Datos preliminares sobre el Temblor de las 5:49 pm; que se sintió fuerte en Santo Domingo. pic.twitter.com/3M8k9aR5EA — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) September 27, 2026

Quejas por que no recibieron alerta

Entre los comentarios de ciudadanos a la información publicada por Diario Libre en las redes sociales, la queja más recurrente es que no recibieron alarma en sus teléfonos celulares.

"Y los celulares no sonaron, el mío no sonó y sentí el temblor de tierra en Santo Domingo Oeste, Herrera", dijo el usuario de Instagram @bartolo_77tecnología.

"Las alertas se quedaron en el simulacro... se olvidaron de sacarlas de la maleta", escribió un ciudadano que se identificó como Ranjel.

La mañana del domingo

A las 6:06 de la mañana de este domingo 27 de septiembre en República Dominicana, de acuerdo con los datos publicados por plataformas de monitoreo sísmico minutos después del evento.

Según el registro preliminar, el movimiento ocurrió exactamente a las 6:06:47 a. m., hora dominicana y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro fue localizado en las coordenadas 18.880 grados norte y 71.010 grados oeste, en la zona sur del territorio dominicano.

Ubicación y profundidad

La magnitud y la poca profundidad del evento hacen posible que haya sido perceptible en localidades próximas al epicentro, aunque el registro mostrado no especifica las intensidades reportadas por la población.