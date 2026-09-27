Rodríguez Pimentel plantea en libro que solución a crisis de Haití debe producirse en ese país

Rodríguez Pimentel durante la presentación de su libro "Haití, el vecino desconocido en la Feria del Libro. ( FOTO CEDIDA A DL. )

Héctor Rodríguez Pimentel planteó que la solución a la crisis que atraviesa Haití debe producirse fundamentalmente en ese territorio, mediante el restablecimiento de la autoridad del Estado, el desmantelamiento de las estructuras criminales y el fortalecimiento de sus instituciones.

Rodríguez Pimentel expuso sus planteamientos durante la presentación de su libro "Haití, el vecino desconocido", realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro que se celebra en la Plaza de la Cultura.

En la obra, el autor recoge experiencias, investigaciones y reflexiones sobre la realidad política, social y económica de Haití, a partir, entre otros aspectos, de sus años de servicio como cónsul dominicano en Puerto Príncipe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/whatsapp-image-2026-09-27-at-94739-am-2-08d89ba2.jpeg Portada del libro del periodista y político Héctor Rodríguez Pimentel, presentado en la Feria del Libro 2026.

Propuestas para Haití

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El escritor sostiene que República Dominicana no puede asumir por sí sola las consecuencias de la crisis haitiana y considera que la comunidad internacional debe pasar de las declaraciones y promesas a una cooperación efectiva para contribuir al restablecimiento de la seguridad y al fortalecimiento institucional de ese país.

"Debe producirse fundamentalmente en territorio haitiano", plantea Rodríguez Pimentel al referirse a la solución de la crisis, al tiempo que señala la necesidad de crear oportunidades económicas y sociales para la población haitiana.

El autor también defiende el derecho de República Dominicana a ejercer el control de su territorio y aplicar sus leyes migratorias, dentro del respeto a la dignidad humana y a los compromisos internacionales asumidos por el país.

Además de abordar la crisis actual, el libro presenta aspectos de la historia, cultura, economía y medioambiente de Haití, así como vivencias del autor y su contacto con distintos sectores de la sociedad haitiana.

Durante la actividad, Rodríguez Pimentel permaneció firmando ejemplares desde las 5:00 de la tarde hasta aproximadamente las 7:30 de la noche.

"Haití, el vecino desconocido" estará disponible durante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro en Librería Cuesta y otros estands de la feria. La clausura del evento está prevista para el próximo 4 de octubre, .