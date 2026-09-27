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inundaciones Santiago
inundaciones Santiago

VIDEO | Ventarrón y lluvias provocan inundaciones momentáneas en varios puntos de Santiago

Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos trabajan en la remoción de árboles caídos y atención de emergencias en Santiago

    Un ventarrón acompañado de lluvias provocó la tarde del sábado inundaciones momentáneas, caída de árboles y cables del tendido eléctrico en distintos puntos de la provincia de Santiago, informó la Defensa Civil.

    Las lluvias se registraron después de las cinco de la tarde en los municipios Santiago de los Caballeros, Jánico, Sabana Iglesia, Navarrete, Villa González, Tamboril y Puñal, además de varios distritos municipales.

    Entre las incidencias reportadas figuran cables del tendido eléctrico derribados en Tamboril y árboles que cayeron sobre viviendas y vías públicas.

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    Árbol que cayó en la vía pública. (CEDIDAS POR LA DEFENSA CIVIL)

    En Santiago de los Caballeros se registraron afectaciones en sectores como El Dorado, El Embrujo y Los Salados, mientras varias calles quedaron anegadas de manera momentánea por las precipitaciones.

    Unidades de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y voluntarios trabajaron en el retiro de árboles y la atención de las situaciones reportadas en los diferentes puntos de la provincia.

    Seguimiento de la situación

    Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil en Santiago y subdirector nacional de la institución, informó que los organismos de respuesta continúan dando seguimiento a las incidencias.

    Hasta el momento, la Defensa Civil no ha informado de personas fallecidas o heridas como consecuencia de las situaciones registradas durante las lluvias.

    La institución indicó que se mantiene en coordinación con los demás organismos de emergencia ante cualquier eventualidad relacionada con las condiciones meteorológicas

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.