Un ventarrón acompañado de lluvias provocó la tarde del sábado inundaciones momentáneas, caída de árboles y cables del tendido eléctrico en distintos puntos de la provincia de Santiago, informó la Defensa Civil.

Las lluvias se registraron después de las cinco de la tarde en los municipios Santiago de los Caballeros, Jánico, Sabana Iglesia, Navarrete, Villa González, Tamboril y Puñal, además de varios distritos municipales.

Entre las incidencias reportadas figuran cables del tendido eléctrico derribados en Tamboril y árboles que cayeron sobre viviendas y vías públicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/whatsapp-image-2026-09-27-at-121338-pm-1-4d8044d6.jpeg Árbol que cayó en la vía pública. (CEDIDAS POR LA DEFENSA CIVIL)

En Santiago de los Caballeros se registraron afectaciones en sectores como El Dorado, El Embrujo y Los Salados, mientras varias calles quedaron anegadas de manera momentánea por las precipitaciones.

Unidades de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y voluntarios trabajaron en el retiro de árboles y la atención de las situaciones reportadas en los diferentes puntos de la provincia.

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Seguimiento de la situación

Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil en Santiago y subdirector nacional de la institución, informó que los organismos de respuesta continúan dando seguimiento a las incidencias.

Hasta el momento, la Defensa Civil no ha informado de personas fallecidas o heridas como consecuencia de las situaciones registradas durante las lluvias.

La institución indicó que se mantiene en coordinación con los demás organismos de emergencia ante cualquier eventualidad relacionada con las condiciones meteorológicas