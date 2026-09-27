Marino Zapete dona RD$2.4 millones a estudiantes sordos tras recibir indemnización de Jean Alain

El periodista Marino Zapete, a la derecha, entregó a Consuelo Saviñón Mera, directora del Instituto para Sordos Santa Rosa los 2,480,000 pesos recibidos como indemnización y los intereses por el caso judicial contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez. Le acompañó su abogado Jorge Luis Polanco. ( CEDIDA POR MARINO ZAPETE. )

El periodista y escritor Marino Zapete donó 2.4 millones de pesos al Instituto para Sordos Santa Rosa, dinero que recibió como indemnización y pago de intereses tras una sentencia que condenó al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez por daños morales.

La institución dejó constancia de la recepción del aporte el pasado 24 de septiembre. La suma corresponde a los dos millones de pesos establecidos como indemnización y 480,000 pesos por concepto de intereses judiciales.

Zapete acudió al instituto para formalizar la entrega acompañado de su asesor legal, Jorge Luis Polanco.

"El destino que hemos dado a ese dinero hace menos pesada la carga de agravios y atropellos sufridos en ese proceso", expresó el periodista a través de una nota de prensa.

La directora general del Instituto para Sordos Santa Rosa, Consuelo Saviñón Mera, agradeció el aporte y explicó que la institución trabaja con más de 200 estudiantes sordos de escasos recursos.

Según indicó, los recursos serán destinados a apoyar la formación de los estudiantes y contribuir a generar oportunidades para su desarrollo e integración social.

La sentencia

La donación se produjo luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declarara inadmisible un recurso de casación presentado por Rodríguez Sánchez.

La decisión, dictada el 31 de agosto, dejó vigente la sentencia emitida por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que había establecido la indemnización a favor de Zapete.

El proceso judicial se originó a raíz de una investigación difundida por Zapete en el 2019 sobre contratos de suministro de asfalto adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas a una empresa representada por Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del entonces procurador.

La Corte de Apelación atribuyó a actuaciones de Jean Alain Rodríguez la posterior salida del aire del programa "El Jarabe de Zapete" y lo condenó a indemnizar al periodista por daños morales.

Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia quedó firme la condena que dio origen al pago recibido por Zapete y posteriormente entregado al instituto.