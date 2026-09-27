Muerte de Liangie cuestiona los controles a juegos mecánicos y agrava imputación contra responsable

Liangie Ramírez Reyes salió a divertirse como lo haría cualquier niña de 11 años durante un fin de semana. Lo que debía ser un momento de entretenimiento terminó, sin embargo, con su vida y dejó a su familia y a toda una comunidad sumidas en el dolor.

Su muerte no solo enluta a Hato Mayor del Rey. También pone bajo escrutinio la supervisión con la que las autoridades permiten la instalación y operación de los juegos mecánicos que forman parte de las fiestas patronales y otras actividades de entretenimiento en distintas provincias de República Dominicana.

La menor falleció este sábado 26 luego de ser sometida a dos cirugías. Estaba en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en el municipio Santo Domingo Norte, a donde fue traslada para recibir atención especializada desde el día del accidente, el 18 de este mes.

Este lunes 28 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, sus padres acudirán a la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Hato Mayor. Allí comenzarán las primeras de varias audiencias contra Simón María Estévez Ramos, propietario de Estévez Park, empresa a la que pertenecen los juegos mecánicos involucrados en el accidente.

"Respecto al caso, se agrava un poco más porque ya hay una fallecida. Tanto el Ministerio Público, como nosotros como representantes de ellos, presentaremos otro calificativo jurídico", explica el abogado de la familia, José Luis Rivera.

Antes de la muerte de Liangie como consecuencia de la caída del juego La Estrellita, la querella se sustentaba en el artículo 112 del Código Penal. Ahora incluiría también los artículos 91 y 116, que contemplan, respectivamente, el homicidio doloso y penas complementarias para personas jurídicas, además de otras infracciones que pudieran determinarse tras analizar los hechos.

Según el abogado, Estévez Ramos intentó acercarse a la familia, pero hasta ahora sus integrantes rechazaron cualquier contacto con el imputado. Rivera señala que esa compañía llevaba años visitando la ciudad con los mismos juegos mecánicos.

Sobre las instalaciones, afirma que "cuando uno las ve de lejos parecen una carcacha, algo como que está abandonado. No se le ven las condiciones pertinentes, mucho menos al visualizarlas de cerca".

Rivera indica que existe una certificación emitida por un técnico del Cuerpo de Bomberos en las que se establece que la instalación estaba apta para operar porque contaba con una entrada y una salida de emergencia. Sin embargo, sostiene que no existe un informe pericial que determine las condiciones de la máquina.

Junto a La Estrellita había una feria completa con unos seis juegos. "Los instalaban y duraban, tenían el permiso de tal día a tal día. Ya de ahí, cuando la quitaban, iban a otra. Lo que pasó aquí pudiera haber podido pasar en cualquier otro pueblo", advierte.

Cuestionamientos a la supervisión

Mediante un comunicado, la Alcaldía de Hato Mayor del Rey y el Comité Organizador de las Fiestas Patronales anunciaron la suspensión de todas las actividades del sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, como "muestra de solidaridad y respeto" ante el fallecimiento de la preadolescente.

Pero el accidente también pone bajo cuestionamiento la actuación de las instituciones que debían intervenir en la autorización y supervisión de los juegos.

El defensor de la familia explica que la inspección de estos equipos corresponde al Ministerio de Interior y Policía, el Ayuntamiento y el Cuerpo de Bomberos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/hato-mayor-tres-ninas-heridas-tras-caer-de-juego-mecanico-5f467502-focus-0-0-896-504-36ddc589.jpg Vista del juego mecánico del que cayeron tres niñas en Hato Mayor, la noche del viernes 18 de septiembre. (IMAGEN SUMINISTRADA.) (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Según el abogado Rivera, el Ayuntamiento se limita a otorgar el permiso, pero también debe garantizar que las maquinarias se encuentren en condiciones óptimas para operar.

La regidora Rosa María Salas cuestionó la supervisión aplicada para permitir los juegos y sostuvo que el Ayuntamiento debe explicar el proceso mediante el cual autorizaron a Estévez Park a operar.

Al igual que el abogado, Salas afirmó que las atracciones que se instalan durante las fiestas patronales son las mismas que operaron durante años. Cuestionó que no se haya verificado, según su versión, si las condiciones de los equipos eran adecuadas para su funcionamiento ni si las menores cumplían con las condiciones requeridas para utilizarlos.

La edil también criticó que, después del accidente, representantes del cabildo no acudieran a dar explicaciones a los familiares de las víctimas ni ofrecieran al público detalles sobre la autorización y supervisión de los juegos.

Mientras tanto, Rivera reitera que el proceso apenas comienza y sostiene que, además de una eventual responsabilidad penal, existe una obligación civil que podría alcanzar a varios organismos. Afirma que las modificaciones introducidas por el nuevo Código contemplan esa posibilidad.

"Sería el mismo mecanismo procesal que el caso Jet Set. Es diferente por la magnitud de los fallecidos, pero en tipo jurídico sería casi el mismo procesal. Porque aquí implica la responsabilidad de un tercero y de un organismo también".

Detalles del accidente

Los hechos ocurrieron en una feria mecánica instalada en la calle Padre Meriño de la ciudad de Hato Mayor. Uno de los asientos de un juego conocido como La Estrellita se abrió de repente y expulsó a las tres menores que se encontraban en el aparato.

El abuelo de las niñas, Manuel Reyes, explicó que visitaron la feria acompañadas de una tía y una prima, ambas mayores de edad.

"Las niñas fueron a ese lugar porque es un parque infantil", relató.

A causa de las heridas, ingresaron al Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza a la hermana de 13 años de Liangie. Recibió el alta médica tras presentar una evolución favorable. Otra de las menores resultó con lesiones menores.

Según el parte médico, Liangie presentó una disfunción encefálica por hemorragia cerebral. "En la noche del viernes estuvo bastante grave y la intervinieron quirúrgicamente. Tuvo una muerte cerebral. No fue hasta la madrugada del sábado que la declararon como muerta", explica el abogado Rivera.

Entidades involucradas ¿Qué instituciones intervienen en la autorización y supervisión? En el país, la instalación de un parque de diversión mecánico involucra a varias entidades. Los ayuntamientos autorizan su instalación y el uso del espacio público; Interior y Policía otorga el permiso de operación; los Bomberos revisan aspectos de seguridad, conexiones eléctricas, prevención de incendios y evacuación; y Pro Consumidor puede intervenir ante riesgos para los ciudadanos.Entre los requisitos de Interior y Policía figuran el permiso del ayuntamiento, un croquis con la ubicación de los juegos, accesos, salidas de emergencia y equipos de seguridad, además de señalización de riesgo y peligro y barreras de 1.20 metros de altura alrededor del área. También se exige un extintor por juego y una póliza de seguro de accidentes por 500,000 pesos.