Director de la Policía dice a delincuentes que tienen dos caminos: entregarse o dejar de delinquir

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, advirtió este domingo que, desde ya, quienes delinquen en el país tienen dos caminos, entregarse o dejar de hacerlo, porque irán tras ellos "no importa dónde se metan".

"El delincuente elige, el delincuente elige en este país a partir de ya, si se entrega cuando comete los hechos o si lo deja de cometer, porque de lo contrario nosotros lo vamos a buscar, no importa donde se meta. Nosotros, la autoridad policial, vamos a hacer sentir el brazo poderoso del Estado", dijo a unos agentes mientras los arengaba sobre su labor y la responsabilidad que tienen para con la sociedad.

Habló en un encuentro con los miembros de la Dirección Regional Noreste, celebrado en la Universidad Católica Nordestana .

En su alocución, llamó antisociales y malos a los delincuentes, los cuales planteó "que no pueden convivir en las calles de manera libre, haciendo y deshaciendo, haciendo los que ellos entiendan".

Dijo a los agentes que su responsabilidad, amparada en la Constitución de la República, es proteger a la sociedad, compuesta a su entender, por "personas buenas".

"Somos nosotros, los que la Constitución de la República nos da ese poder, para proteger a los buenos y tener tras las rejas, o lo que ellos entiendan, a los malos, a los enemigos de la sociedad, a los que le hacen daño a los hombres y mujeres buenos de esta patria", acotó.

Palabras del director de la Policía:

Nosotros somos responsables de mantener el control absoluto en materia de seguridad de nuestro país. Somos, nosotros, los policías que con esa vocación que ingresamos cada día más debemos implementar un fervor mayúsculo a esa vocación, para servirle a los demás.

Y proteger a los demás, significa sacar de las calles, apresarlos y someter a la acción de la justicia a aquellos que agreden a los buenos. Y eso sella, esos elementos se llaman antisociales, que no pueden convivir en las calles de manera libre, haciendo y deshaciendo, haciendo los que ellos entiendan.

Aquí estamos nosotros para evitar eso. No importa hasta donde lleguemos, no importa el riesgo que cojamos, porque es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, reitero, mantener el control donde estamos prestando servicio.

Es nuestra responsabilidad acercarnos a los buenos y separar los buenos de los malos, con la metodología del buen uso de la fuerza, y el buen uso de la fuerza, el uso de la fuerza proporcional tiene un nombre y el nombre es: el delincuente elige, el delincuente elige, en este país a partir de ya, si se entrega cuando comete los hechos o si lo deja de cometer, porque de lo contrario nosotros lo vamos a buscar, no importa donde se meta. Nosotros, la autoridad policial, vamos a hacer sentir el brazo poderoso del Estado.

Somos nosotros, los que la Constitución de la República nos da ese poder, para proteger a los buenos y tener tras las rejas, o lo que ellos entiendan, a los malos, a los enemigos de la sociedad, a los que le hacen daño a los hombres y mujeres buenos de esta patria.