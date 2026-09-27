República Dominicana reunirá a más de 20 países para hablar de gobierno digital

Edgar Batista, director de la OGTIC. ( CEDIDA POR LA OGTIC )

República Dominicana será sede los días 1 y 2 de octubre de un encuentro regional que reunirá a representantes de más de 20 países para analizar los avances y desafíos de la transformación digital de los gobiernos.

La jornada contará con la participación del presidente Luis Abinader en la apertura y combinará la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas con la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC).

El encuentro es organizado con el acompañamiento del Ministerio de Administración Pública (MAP), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Co-Develop.

República Dominicana ocupa durante 2026 la presidencia de la Red GEALC, responsabilidad que ejerce a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic). Su director general, Edgar Batista, preside actualmente la red.

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Batista señaló que la celebración del encuentro representa una oportunidad para que el país contribuya a la agenda regional de transformación digital mediante la cooperación y el intercambio de experiencias entre los gobiernos.

Durante las reuniones se abordarán temas relacionados con la infraestructura pública digital, interoperabilidad de los sistemas estatales, identidad digital, gobernanza de datos, ciberseguridad y el uso de la inteligencia artificial en la gestión pública.

Las delegaciones participantes proceden de países como Antigua y Barbuda, Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay, entre otros.

Las actividades se desarrollarán en el hotel JW Marriott Santo Domingo, donde también se entregarán los Premios ExcelGOB, destinados a reconocer iniciativas y soluciones destacadas en materia de gobierno digital en la región.

El encuentro busca propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los países participantes en torno a herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la gestión pública y los servicios que reciben los ciudadanos.