Sismológico de la UASD dice temblor fue de magnitud 5.6

Captura del temblor de tierra. ( TOMADA DEL SISMOLÓGICO DE ESTADOS UNIDOS )

El temblor registrado la tarde de este domingo en el país tuvo una magnitud de 5.6 y se sintió en varias demarcaciones, conforme al Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El fenómeno causó alarma y temor en la población, siendo evacuados, momentáneamente, eventos y edificaciones como precaución.

Hasta el momento no se han reportado daños en estructuras ni lesionados.

Jottin Leonel, director de la entidad, dijo a Diario Libre que el sismo tuvo una profundidad de 113 kilómetros y fue localizado a 8.5 kilómetros al este-noreste de Ramón Santana en San Pedro de Macorís.

Motivos de los dos temblores

Sobre la razón de que haya habido dos temblores en el mismo día en el país, el experto indicó que no han sido dos, sino siete y dijo que esto ocurre por el choque de las placas tectónicas.

"Estos sismos de gran profundidad, es decir de 80 a 110 kilómetros, son eventos tectónicos debido al choque de las placas de Norteamérica con la placa del Caribe, entonces en la parte central de la isla, que es donde ocurre, está aproximadamente a 100 kilómetros, por eso estos dos eventos responden a ese contacto intraplaca que tenemos en nuestra estructura", detalló.