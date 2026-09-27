Un muerto y dos heridos tras volcarse carro en la carretera Sánchez, próximo a Quita Coraza

Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas la mañana de este domingo tras deslizarse y volcarse el automóvil en el que viajaban por la carretera Sánchez, en las inmediaciones de Quita Coraza, en Vicente Noble, provincia Barahona.

La víctima fue identificada como Manuel Alberto Fortuna, de 35 años y residente en Santo Domingo, quien falleció en el lugar del accidente debido a traumatismos por aplastamiento, según el informe preliminar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

El accidente ocurrió alrededor de las 7:10 de la mañana, próximo al puente ubicado en la primera bajada de Quita Coraza, cuando Fortuna conducía en dirección este-oeste un automóvil Toyota Corolla, color azul, placa A061079.

Atención a los heridos

Durante el accidente también resultaron heridos Pavel Almarante, de 36 años, quien sufrió traumas y múltiples laceraciones, y María Altagracia Severino Reyes, de 37, quien presentó trauma cerrado y otros golpes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/whatsapp-image-2026-09-27-at-153956-0bbd4cba.jpeg Carro volcado en la carretera Sánchez, en las inmediaciones de Quita Coraza. (FOTOS CEDIDAS POR DIGESETT BARAHONA)

Ambos lesionados fueron asistidos por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladados al Hospital Regional Taiwán, en Azua, para recibir atenciones médicas.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el vehículo habría sufrido primero un deslizamiento y posteriormente terminó volcado, provocando que el conductor perdiera la vida en el lugar.

Investigación en curso

El reporte fue ofrecido por el sargento mayor Raymon G. Gracia Espinosa, encargado de la sección de Procedimientos de la Digesett en Barahona.

Las autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias que provocaron el accidente.

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