Abinader sobre homicidios: “Estamos por debajo de la mayoría de países de Centroamérica y el Caribe"

El presidente de la República, Luis Abinader ( CAPTURA DE PANTALLA A LA AGENDA SEMANAL )

“También podemos ver unas estadísticas con las que no estamos complacidos, pero que, en realidad, reflejan que estamos muy por debajo de la mayoría de los países de Centroamérica y muy por debajo de los países del Caribe, de las pequeñas islas del Caribe que tienen un nivel de criminalidad alto”.

Así se pronunció el presidente de la República, Luis Abinader, al referirse a la tasa de homicidios en el país, que se sitúa en 7.36 por cada 100 mil habitantes. El mandatario aseguró que se ha registrado una reducción de este indicador, al igual que de los robos.

Sin embargo, Abinader señaló que una disminución de los homicidios no significa que estos delitos hayan desaparecido y recordó que también se registran casos en otros países, entre ellos Finlandia y Noruega.

“Chile, que era el país más seguro de Latinoamérica, ya tiene una tasa de homicidios similar a la nuestra. Incluso el presidente José Antonio Kast gana en base a su oferta de una lucha contra la delincuencia más fuerte; lo mismo lo hace Abelardo de la Espriella, en Colombia. O sea, su mensaje es de una lucha más fuerte contra la delincuencia”, expresó.

Durante el encuentro de LA Agenda Semanal, realizado este lunes, el mandatario señaló que Miami, en Estados Unidos, registra una tasa de homicidios de 7.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que Chicago se sitúa en 14.5 y Atlanta en 19.1.

Balance regional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/screenshot-2026-09-28-185712-7285ada9.png Balance regional 2025 (FOTO DE LA AGENDA SEMANAL)

Aunque comparó la tasa de homicidios de República Dominicana con la de otras ciudades y países, Abinader reconoció que la actual cifra no es motivo de conformidad, pero sostuvo que evidencia una reducción en los indicadores de criminalidad.

De acuerdo con el Balance Regional de Homicidios 2025 de América Latina y el Caribe, presentado durante el encuentro, se registraron 108,838 personas asesinadas en América Latina y el Caribe, con una tasa mediana regional de 17.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En ese sentido, el informe sitúa entre los territorios con mayores tasas de violencia letal a Haití, con 68.0 homicidios por cada 100 mil habitantes; Islas Turcas y Caicos, con 57.6; Ecuador, con 50.9; San Vicente y las Granadinas, con 40.0; Santa Lucía, con 38.9; Trinidad y Tobago, con 27.0; Colombia, con 25.8; Jamaica, con 23.7; Honduras, con 23.2, y Belice, con 21.8.

Respuesta oficial

Entre los países con menores tasas de violencia letal figuran El Salvador, con 1.3; Argentina, con 3.7; Chile, con 5.4; Paraguay, con 6.1, y República Dominicana, con 8.7.

Según el informe de la Fuerza de Tarea Conjunta, la tasa acumulada de homicidios en República Dominicana se situó en 7.36 por cada 100 mil habitantes al 25 de septiembre de 2026, mientras que los robos disminuyeron un 40.5 % frente al mismo período de 2025.

La respuesta del mandatario sobre los homicidios se produjo tras ser cuestionado por periodistas acerca de los recientes hechos violentos ocurridos en el país.

Durante esta edición de LA Agenda Semanal, Abinader abordó temas relacionados con la seguridad ciudadana junto a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la directora de Políticas Públicas del Ministerio de Interior y Policía, Laura Rodríguez; el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, y el director ejecutivo del programa Oportunidad 14-24, Víctor Alexander Mordán, entre otros funcionarios vinculados al tema.

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