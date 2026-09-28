Alcázar de Colón abre sus puertas tras tres años de trabajos e inversión millonaria

A partir de este 29 de septiembre reabre sus puertas el Palacio Virreinal Museo Diego Colón, mejor conocido como el Alcázar de Colón, luego de un proceso de restauración de su infraestructura y la incorporación de una nueva propuesta museográfica.

Tras tres años de trabajo, sumado a una inversión de 100 millones de pesos por parte del Ministerio de Turismo y 3.15 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la histórica edificación entra de nuevo en funcionamiento con una oferta de entrada libre durante su primer mes de apertura, en horario regular.

La reapertura pone a disposición de visitantes nacionales y extranjeros la experiencia de conocer el antiguo Palacio Virreinal de Diego Colón, uno de los principales monumentos históricos de la Ciudad Colonial de Santo Domingo que constituye un Patrimonio de la Humanidad desde el 8 de diciembre de 1990.

De acuerdo con los detalles técnicos ofrecidos durante el acto de apertura, la intervención física contempló la restauración de los espacios interiores en los dos niveles del edificio, la impermeabilización y recuperación del techo, el remozamiento del patio y trabajos de conservación en las cuatro fachadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-124205-pm-1-49196cd9.jpeg Recreación de recámara virreinal en el Alcázar de Colón. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-124206-pm-1-039aad2d.jpeg Piezas de arte sacro y ornamentación litúrgica colonial expuestas en una de las salas del Alcázar de Colón. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-124203-pm-695c7fef.jpeg Piezas deexpuestas en una de las salas del Alcázar de Colón. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-124206-pm-3b2268f6.jpeg Sala de exhibición que muestra indumentaria histórica y trajes de época renacentista frente a un gran tapiz tejido con motivos florales y alegóricos. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-124205-pm-18171342.jpeg Vista exterior del corredor superior porticado del palacio, caracterizado por sus arcos de medio punto en piedra coralina y su vista panorámica hacia el río Ozama. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) ‹ >

También se sustituyeron pisos interiores, se corrigieron pañetes y problemas estructurales y fueron restauradas puertas y ventanas. Además, se confeccionaron puertas talladas y se construyeron una nueva escalinata de acceso al patio interior y una rampa para facilitar la movilidad de personas con discapacidad.

El proyecto incorporó, asimismo, un nuevo sistema de drenaje pluvial, instalaciones eléctricas, luminarias, climatización, planta eléctrica, sistema contra incendios y cámaras de videovigilancia.

Nueva museografía

La restauración del Palacio Virreinal estuvo estrechamente vinculada con el desarrollo de su nueva museografía, concebida para integrar la arquitectura del inmueble, su historia y los recursos tecnológicos utilizados en el recorrido.

La intervención se concentró en cuatro aspectos, entre ellos la adaptación física del edificio al nuevo guion y relato del recorrido del museo. En este proceso se incorporó tecnología y equipamiento para mejorar las condiciones de conservación y la experiencia de los visitantes.

Dentro de la colección renovada del museo destaca un tapiz de la Crucifixión de Jesús, una obra del siglo XVI señalada como una de las piezas de mayor relevancia del museo.

Los trabajos en el museo iniciaron a mediados de 2023.

Inversiones en la Ciudad Colonial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-121954-pm-06ebe16c.jpeg Acto de inaEl presidente Luis Abinader realiza el corte de cinta durante el acto de reapertura del Alcázar de Colón, el 28 de septiembre de 2026. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

De acuerdo con el ministro de Turismo, David Collado, destacó que los fondos del BID se utilizaron en toda la renovación museográfica. Collado, destacó las inversiones realizadas para la recuperación y puesta en valor de la Ciudad Colonial.

"Desde el año 1955 no había sido restaurado este Palacio Virreinal Diego Colón, conocido como el Alcázar de Colón. Su deterioro era visible y palpable, estuvo durante tantos años a los ojos de todos y el Ministerio de Turismo hizo una inversión de 100 millones de pesos para hacer la restauración de este importante monumento de la República Dominicana", dijo.

Collado también resaltó que el Ministerio de Turismo destinó 400 millones de pesos para intervenciones emblemáticas, entre ellas la restauración de la Puerta de la Misericordia, 13 iglesias, el Panteón de la Patria y el Museo de las Casas Reales.

Asimismo, indicó que otros tres museos han sido entregados durante la gestión: el Museo del Mar, el Museo de la Fortaleza Ozama y el Museo de la Catedral.

Acto de intervención

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del Alcázar de Colón. En la actividad, el mandatario destacó la obra como una de las intervenciones de mayor importancia en el patrimonio colonial.

Expresó su deseo de que el museo sea también una escuela histórica para turistas, estudiantes y dominicanos, para que las nuevas generaciones conozcan el pasado y puedan proyectar mejor su futuro.

Abinader destacó el respaldo de su Gobierno al sector cultural y la importancia de preservar el patrimonio y la memoria histórica del país. Señaló que las intervenciones en la Ciudad Colonial, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), avanzan con el objetivo de concluir los trabajos en diciembre.

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