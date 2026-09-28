Comerciante muere tras ser baleado durante atraco en su colmado en Licey al Medio

Fioraliza Popa Arias, vocera de la Policía Nacional en Santiago, ofrece detalles sobre el deceso del comerciante ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Un comerciante murió tras permanecer varios días ingresado en un centro de salud, luego de resultar herido de bala durante un atraco en su colmado, ocurrido el pasado 14 de septiembre en Las Palomas, municipio Licey al Medio, provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Wilton Miguel Arias, de 61 años, quien se encontraba atendiendo su negocio alrededor de las 7:45 de la noche de la referida fecha cuando dos hombres armados irrumpieron en el establecimiento, de acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional.

Detalles del atraco

La vocera de la Policía en Santiago, Fiordaliza Popa Arias, informó que los dos individuos, aún en proceso de identificación, llegaron al colmado a punta de pistola con la intención de despojar al comerciante de prendas y una cantidad de dinero que todavía no ha sido precisada.

Según la versión policial, durante el incidente se produjo un forcejeo entre Arias y los asaltantes, en medio del cual el comerciante resultó herido de bala.

Tras resultar herido, el comerciante fue trasladado a un centro de salud de Santiago, donde permaneció ingresado desde el día del hecho.

Investigación policial

La vocera de la Policía Nacional informó que agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, profundizan las investigaciones para identificar, localizar y apresar a los responsables del hecho.

Exigen justicia durante el sepelio

Los restos de Wilton Miguel Arias fueron sepultados ayer domingo en el cementerio del kilómetro 11 de Licey al Medio, donde familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós.

Durante el sepelio, sus parientes lo describieron como un hombre trabajador y de buenas relaciones con la comunidad, al tiempo que reclamaron dar con los responsables del crimen.

"Queremos justicia", fue el reclamo reiterado por los familiares, quienes manifestaron preocupación por los hechos delictivos que afectan a la zona.

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