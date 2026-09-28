Dos sismos estremecen el país en menos de doce horas; no provocan daños

Al poco rato de ocurrido el movimiento sísmico, la ciudad recuperó su total tranquilidad, incluso quienes disfrutaban de la Feria del Libro. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

República Dominicana vivió este domingo una jornada de doble sacudida. Un primer temblor sorprendió a la población todavía dormida al amanecer; el segundo, horas más tarde, encontró a la gente en sus casas, en sus oficinas y hasta en la Feria Internacional del Libro. Entre ambos transcurrieron menos de doce horas, el tiempo justo para que la inquietud del primero se convirtiera en la alarma del segundo.

El sismo de la tarde

El segundo movimiento se produjo a las 5:49 de la tarde. Los primeros registros situaron su magnitud en 5.2, mientras que posteriormente el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) lo estableció en 5.6.

Jottin Leonel, director de la entidad, dijo a Diario Libre que el sismo tuvo una profundidad de 113 kilómetros y fue localizado a 8.5 kilómetros al este-noreste de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís.

El sismo provocó la salida de personas de viviendas, edificios y establecimientos comerciales. En la Plaza de la Cultura también fue evacuado temporalmente el público que se encontraba en la Feria Internacional del Libro. Posteriormente, los visitantes fueron reincorporados al recinto.

Hasta el domingo por la noche no se habían reportado oficialmente personas lesionadas ni daños estructurales.

"De acuerdo con los análisis de Evaluación de Daños (EDAN) activados por este COE, nos indican que hasta el momento no se han reportado daños significativos", indicó la institución en un escueto comunicado.

Reacciones de los ciudadanos

El temblor fue percibido en distintos puntos de Santo Domingo. Emmanuel Alexander contó que se encontraba en su vivienda cuando sintió el movimiento y llegó a marearse.

"Sí lo sentí, pero no fue tan duro. Yo me mareé y le dije a la esposa mía que tembló la tierra", relató.

Alexander también cuestionó que la alerta no llegara a su teléfono celular y pidió a las autoridades revisar el funcionamiento del sistema.

Alexis de la Cruz dijo que estaba sentado mientras lavaba un vehículo cuando notó que la silla se movió.

Willy Pesqueira, quien se encontraba en el Malecón, indicó que permaneció tranquilo junto a otras personas después de percibir el movimiento.

Miguel García, quien vive en un tercer piso, contó que llamó a su madre y a una amiga para verificar que estuvieran bien. Según explicó, en su vivienda se movieron algunos objetos, entre ellos un clóset con un espejo grande.

Yissel Vicente, quien se encontraba trabajando, dijo que estaba sentada cuando observó que el monitor de una cámara se movía.

Otro ciudadano, que pidió omitir su nombre, indicó que no percibió el sismo porque se encontraba en el Metro de Santo Domingo mientras se trasladaba a su trabajo.

El de la mañana

El primer temblor ocurrió a las 6:06 de la mañana. Los registros iniciales variaron en magnitud y ubicación mientras eran revisados por los organismos sismológicos. Luego el Centro Nacional de Sismologia de la UASD, lo ubicó con magnitud 4.3, epicentro 2.6 kilómetros al nor-noroeste de San Antonio de Guerra, en Santo Domingo. y una profundidad de 95.7 kilómetros.

El Centro Nacional de Sismología de la UASD ha señalado que durante la jornada no se registraron únicamente dos movimientos, sino siete. Jottin Leonel Collado, director del organismo, explicó que los eventos de mayor profundidad están relacionados con el contacto entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.

Una vulnerabilidad conocida

La actividad sísmica de este domingo vuelve a colocar la preparación ante terremotos en el centro de la atención.

La isla La Española se encuentra en una zona de interacción entre las placas del Caribe y de Norteamérica y está atravesada por sistemas de fallas activas. Los movimientos de este domingo, según el director del Sismológico, se deben al choque de estas dos placas.

"Estos sismos de gran profundidad, es decir de 80 a 110 kilómetros, son eventos tectónicos debido al choque de las placas de Norteamérica con la placa del Caribe, entonces la parte central de la isla, que es donde ocurre, está aproximadamente a 100 kilómetros, por eso estos dos eventos responden a ese contacto intraplaca que tenemos en nuestra estructura", detalló.

La profundidad de los sismos también influye en la manera en que son percibidos. Un movimiento ocurrido a mayor profundidad puede sentirse en una zona extensa, mientras que la intensidad experimentada en superficie depende, además, de la distancia al epicentro, las características del terreno y las condiciones de las edificaciones.

Las alertas que no sonaron

Una de las principales reacciones de los ciudadanos tras el sismo de la tarde fue la ausencia de alertas en los teléfonos celulares.

A través de sus redes sociales, varias personas cuestionaron que no recibieran una notificación. "Y los celulares no sonaron, el mío no sonó y sentí el temblor de tierra en Santo Domingo Oeste, Herrera", escribió el usuario @bartolo_77tecnología en una publicación de Diario Libre.

Ante los reclamos, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) explicó que los sismos son fenómenos súbitos y que la activación del sistema Cell Broadcast responde a una serie de indicadores y criterios establecidos previamente en un protocolo.

El organismo precisó que esta tecnología todavía se encuentra en proceso de implementación en República Dominicana y que actualmente no opera al 100 % con todas las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

El COE indicó que se trabaja en la instalación e integración de la plataforma tecnológica desde la cual será operado el sistema.

La institución recordó que el Simulacro Nacional de Evacuación permitió probar el Cell Broadcast con una de las prestadoras, con el objetivo de validar su funcionamiento e identificar los aspectos que requieren mejoras.

Una alerta sísmica no predice un terremoto. Cuando existe un sistema operativo, detecta el movimiento una vez que este comienza y puede proporcionar algunos segundos de aviso antes de que las ondas más fuertes alcancen determinadas zonas.

Al cierre del domingo permanecían abiertas dos interrogantes: el balance definitivo de los efectos de los movimientos y el alcance que tuvo el sistema de alertas durante el sismo de la tarde.

La jornada dejó a una población que sintió dos sacudidas en menos de doce horas y volvió a poner sobre la mesa la importancia de la preparación ante eventos sísmicos.