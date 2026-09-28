Matan a una pareja de esposos en Boca Chica; DD. HH. exige aclarar el caso

Casquillo de bala en la escena de un crimen. ( SHUTTERSTOCK )

El defensor del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) en Santo Domingo Este, Diógenes Ozuna, reclamó a las autoridades esclarecer el ataque a tiros en el que murieron un hombre y su esposa durante la madrugada del sábado 26 de septiembre en el municipio de Boca Chica.

De acuerdo con informaciones preliminares ofrecidas por el activista, la pareja fue sorprendida por desconocidos que se aproximaron y les dispararon en varias ocasiones.

El hombre fue identificado preliminarmente como Fraile Ysa Vásquez, mientras que su esposa, aún no identificada, también murió a consecuencia de las heridas de bala.

A través de un comunicado de prensa, Ozuna expresó preocupación por los hechos violentos registrados recientemente en Boca Chica y pidió a la Policía Nacional profundizar las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del doble homicidio.

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El defensor de los derechos humanos planteó que las autoridades deben determinar si el ataque estaría relacionado con estructuras del crimen organizado o con posibles sicarios que operen en la zona, aunque aclaró que esa posibilidad deberá ser establecida por medio de las investigaciones.

"Hay que esclarecer la muerte de esta pareja y determinar quiénes fueron los responsables y cuáles fueron los motivos", sostuvo Ozuna.

Asimismo, manifestó preocupación por otros hechos violentos ocurridos recientemente en Boca Chica, entre ellos una balacera en la que también murieron varias personas.

Ozuna consideró necesario que las autoridades refuercen las acciones para enfrentar la delincuencia en el municipio y garantizar la seguridad de sus residentes.

Será velado en San Luis

El cadáver de Fraile Ysa Vásquez será trasladado al distrito municipal San Luis, en Santo Domingo Este, donde será velado.

Mientras tanto, las autoridades policiales mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque, identificar a sus autores y establecer el móvil del crimen.