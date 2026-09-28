La DNCD reporta incautación de 269,664 kilos de drogas en seis años

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa al participar este lunes en LA Agenda Semanal con el tema de la seguridad ciudadana. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha incautado 269,664 kilogramos de sustancias ilícitas durante los seis años de la actual gestión, una cifra que, según su presidente, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, supera ampliamente los 123,000 kilogramos decomisados en los 32 años anteriores.

Cabrera Ulloa presentó este lunes el balance durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader, en la que se abordó se trató el tema de la seguridad ciudadana, narcotráfico y el crimen organizado.

El titular de la DNCD señaló que el promedio anual de decomisos durante la actual administración alcanza los 44,581 kilogramos, frente a los 13,859 kilos registrados anualmente en el período anterior.

Aumento en microtráfico

Además de los decomisos de drogas, destacó que las autoridades han inmovilizado bienes valorados en más de 6,000 millones de pesos y ejecutado más de 33 grandes operaciones contra estructuras transnacionales dedicadas al narcotráfico.

En cuanto al microtráfico, Cabrera Ulloa resaltó el aumento de las sustancias retiradas de los barrios. Según los datos presentados, se pasó de un promedio anual de 459,000 gramos a más de 16 millones de gramos.

El funcionario también informó que la DNCD ha realizado cerca de 279,000 operativos en lo que va de año, con operaciones durante las 24 horas en coordinación con la Policía Nacional.

Cabrera Ulloa también destacó las medidas adoptadas para fortalecer las condiciones de los miembros de la institución.

Entre ellas citó el Decreto 301-23, mediante el cual se estableció la carrera del agente antinarcóticos.

De acuerdo con lo expuesto, esta medida permitió un aumento salarial de 159 % para el personal civil, además de garantizar un plan de retiro a través de las Fuerzas Armadas y establecer ascensos anuales obligatorios en el aniversario de la institución.

En materia tecnológica, señaló la incorporación de cámaras corporales para los agentes y la creación de una unidad especializada en el combate de las drogas sintéticas y el cibernarcotráfico.

El presidente de la DNCD atribuyó los resultados al fortalecimiento institucional y a la cooperación con organismos internacionales.

Entre las entidades con las que se realizan operaciones conjuntas mencionó a la DEA, el Comando Sur de Estados Unidos y la Guardia Civil Española.