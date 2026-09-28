Faride reconoce que percepción de inseguridad persiste en el país, pese a reducción de homicidios

Faride Raful, ministran de Interior y Policía. ( CAPTURA DE PANTALLA DE LA AGENDA SEMANAL )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció este lunes que persiste una percepción de inseguridad en la población, pese a los indicadores que muestran una reducción de la tasa de homicidios en República Dominicana.

Durante su participación este lunes en LA Agenda Semanal con el tema de la seguridad ciudadana, la funcionaria explicó que los datos oficiales y la percepción de la población no necesariamente se contradicen, debido a que miden aspectos distintos de la seguridad ciudadana.

"Los datos y la percepción en este caso no se contradicen, sino que miden cosas distintas", dijo.

Raful señaló que la tasa acumulada de homicidios se sitúa actualmente en 7.41 por cada 100,000 habitantes, un indicador que, según explicó, representa una reducción respecto a los registros disponibles desde 2011, cuando el país alcanzaba una tasa de 21 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Raful sostuvo que, aunque los indicadores de homicidios muestran una reducción, la percepción de inseguridad que experimenta la ciudadanía continúa siendo un desafío para las autoridades.

Sin embargo, sostuvo que una disminución de ese indicador no significa necesariamente que la población tenga que sentirse automáticamente más segura.

"La percepción también está marcada por la experiencia cotidiana de cada ciudadano en las calles", detalló.

La ministra indicó que situaciones que ocurren en los barrios, conflictos entre vecinos y experiencias relacionadas con robos y otros hechos delictivos contribuyen a formar la percepción que tienen los ciudadanos sobre su seguridad.

Raful aseguró que las autoridades no minimizan esa preocupación, sino que la toman como parte de los elementos que deben atender en el proceso de transformación de la seguridad ciudadana.

Medidas anunciadas

En ese sentido, destacó el trabajo de las mesas de seguridad y el acercamiento de la Policía Nacional con comunitarios y juntas de vecinos, con el propósito de que los reclamos de la población reciban respuestas.

También mencionó los levantamientos realizados sobre las necesidades de iluminación en distintos sectores, al considerar que este aspecto contribuye a que los ciudadanos se sientan más seguros.

La funcionaria agregó que el Ministerio de Interior y Policía, junto con la Policía Nacional, trabaja para dar respuesta a las denuncias y lograr que los reportes de robos sean incorporados al sistema de seguridad, de manera que pueda medirse la capacidad de respuesta de las autoridades.

"Esa percepción que se maneja por el tema cotidiano, que se vive por la experiencia cotidiana del ciudadano, nos suma a nosotros y nos desafía diariamente para poder seguir dando respuestas", expresó.

Aumento de presencia policial

Raful también explicó que el aumento de la presencia policial forma parte de las medidas adoptadas para fortalecer la seguridad ciudadana.

Detalló que, cuando inició el actual gobierno´(2020), de los 38,000 policías que tenía la estructura policial, alrededor del 12 % estaba destinado al patrullaje en las calles. Actualmente, indicó, esa proporción alcanza el 31 % de los agentes en todo el territorio.

A esto se suman, según explicó, mayores recursos económicos, herramientas tecnológicas, nuevos vehículos y motocicletas, así como el remozamiento de estaciones policiales.

La ministra señaló que más de 100 estaciones policiales han sido remozadas, dentro de un diagnóstico que identificó unas 500 en condiciones precarias.