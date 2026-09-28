85 personas se han entregado voluntariamente a la Policía en septiembre, dice director de la entidad

La Policía Nacional reportó este lunes 85 entregas voluntarias durante los primeros 25 días de septiembre, una cifra superior a las 31 registradas entre el 17 de agosto y el 25 de este mes, de acuerdo con las estadísticas presentadas por la institución.

El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, explicó la operatividad que desarrolla desde que asumió al frente de la institución y señaló que uno de sus principales objetivos es revertir el temor que, según dijo, tienen los ciudadanos frente a los delincuentes.

Rodríguez García exhortó a las personas que tengan asuntos pendientes con la justicia o con la Policía Nacional a acudir voluntariamente a los cuarteles, asegurando que las puertas de la institución estarán abiertas para recibirlas y darles un trato adecuado, "respetando los derechos humanos".

De acuerdo a las estadísticas presentadas por el cuerpo policial, para el período del 1 al 25 de septiembre acudieron un total de 85 personas, distribuidas entre 19 por heridas de armas de fuego y arma blanca, 17 homicidios, cuatro intentos de homicidio, tres investigaciones, un abuso sexual, 12 agresiones físicas, una denuncia de violencia intrafamiliar, 21 delitos contra la propiedad, tres casos relacionados con la Ley 631-16 sobre armas de fuego ilegales y cuatro estafas.

En tanto, entre el 17 y el 31 de agosto, los casos contabilizan 31. 15 por homicidios, 2 por heridas por armas de fuego y arma blanca, uno por intento de homicidio, dos por agresión física, uno por violencia intrafamiliar, nueve por delitos contra la propiedad y uno relacionado con la Ley 631-16 sobre armas de fuego ilegales.

Llamado a entregarse

El director policial sostuvo que quienes decidan entregarse serán remitidos al Ministerio Público , previa investigación y tomando en cuenta las órdenes de arresto o allanamiento correspondientes.

"Si elige entregarse, pues, se lo enviamos al Ministerio Público", expresó Rodríguez García, al explicar el procedimiento que, según indicó, se realiza conjuntamente con ese organismo.

Advirtió que quienes no se entreguen continuarán siendo perseguidos por la Policía Nacional. Dijo que tiene en su escritorio los casos de personas que llevan años sin ser apresadas y aseguró que los más de 46,000 miembros de la institución estarán detrás de quienes hayan cometido delitos como homicidios, robos o agresiones contra personas, incluidos menores.

Rodríguez García también defendió la actuación policial frente a quienes enfrentan a los agentes durante los procedimientos. Señaló que la institución tiene el deber de proteger la vida de sus miembros para poder continuar protegiendo a los ciudadanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-45458-pm-e011e11c.jpeg Entregas voluntaria a la Policía Nacional (DIARIO LIBRE/ANA AYBAR)

Denuncias de ejecuciones

Al ser cuestionado sobre los señalamientos de sectores de la sociedad, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que califican algunos procedimientos policiales como ejecuciones bajo el denominado "código 29", el director policial indicó que cualquier persona que se considere afectada por un mal procedimiento puede presentar una querella ante el Ministerio Público.

Rodríguez García sostuvo que la Procuraduría General de la República es independiente de la Policía Nacional y que corresponde al Ministerio Público investigar esas denuncias.

También se refirió a un video registrado en Villa Vásquez en el que, según explicó el periodista durante la entrevista, se observa a un hombre detenerse y levantar las manos antes de recibir varios disparos de agentes.

El director confirmó que fue notificado del hecho y que el Ministerio Público también fue apoderado. Indicó que el personal involucrado fue suspendido y que el Ministerio Público realizará las investigaciones correspondientes.

El jefe policial reiteró que la institución busca que el ciudadano se sienta protegido y que quienes infringen la ley sean los que enfrenten el temor de ser perseguidos por las autoridades.