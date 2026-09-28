Temblores recientes concentran la actividad sísmica en el sur y suroeste del país

El temblor de 5.6 registrado la tarde del domingo 27 de septiembre se sintió en una gran parte de la República Dominicana. ( TOMADA DEL SISMOLÓGICO DE ESTADOS UNIDOS )

Los temblores en República Dominicana no son un fenómeno nuevo. Todo el territorio nacional se encuentra en una zona sísmica, pero en los últimos días las regiones Sur y Suroeste del país son las que registran mayor sismicidad.

La información fue ofrecida este lunes por el director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Ramón Delanoy, quien explicó que los recientes sismos sentidos en distintos puntos de la geografía nacional están relacionados con procesos asociados a la zona de subducción de parte de la placa del Caribe en el bloque de la cordillera Central.

"Los sismos no se pueden predecir... Lo que hay es que estar siempre preparado en caso de que ocurriese", expresó.

República Dominicana registró al menos dos sismos durante el domingo, lo que generó preocupación y temor entre parte de la población.

El primer temblor ocurrió a las 6:06 de la mañana y, según los registros del Centro Nacional de Sismología de la UASD, tuvo una magnitud de 4.3 y una profundidad de 95.7 kilómetros. Su epicentro fue localizado al nor-noroeste de San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.

Horas después se produjo el segundo movimiento, específicamente a las 5:49 de la tarde. De acuerdo con el organismo, tuvo una magnitud de 5.6, y su epicentro fue localizado a 8.5 kilómetros al este-noreste del municipio Ramón Santana, en la provincia de San Pedro de Macorís.

El temblor provocó pánico en la ciudadanía y generó la salida de personas de viviendas, edificios y establecimientos comerciales.

En la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde actualmente se celebra la vigésima octava edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, también fue evacuado temporalmente el público que se encontraba en algunos de los recintos del evento literario.

La fuerte sacudida de tierra se sintió en zonas de la capital y en provincias como Santiago, El Seibo y Espaillat.

Sin efectos adversos

Ninguno de los sismos registrados ayer provocó personas lesionadas ni deterioro estructural.

De acuerdo con los análisis de Evaluación de Daños (EDAN) del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), no se reportaron daños significativos.