Asistencia Social implementará programa "Cambio de fogones por estufas"

La iniciativa busca sustituir los fogones de leña. ( FOTO CEDIDA POR LA DASAC )

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) informó este lunes que pondrá en marcha el programa "Cambio de Fogones por Estufas", en coordinación con las gobernaciones y alcaldías de todo el país, con el propósito de sustituir los fogones de leña y carbón y contribuir a la protección de la salud de las personas en condición de vulnerabilidad, así como a la preservación del medioambiente.

La institución informó que durante varios días, un equipo encabezado por el director de Planificación, Marino Pérez, se trasladó a la provincia San José de Ocoa para realizar un levantamiento en distintas comunidades apartadas y de escasos recursos, donde cientos de familias aún utilizan estos métodos para la cocción de sus alimentos.

El director general de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que el inicio estratégico del programa en esa provincia responde a su ubicación, que converge con cuatro áreas protegidas y diversas zonas montañosas.

"Decidimos iniciar este novedoso programa de cambio de fogones por estufas tomando en consideración los datos ofrecidos por el Siuben y el Mapa de la Pobreza, así como la ubicación geográfica de la provincia, caracterizada por una importante presencia de montañas, áreas protegidas y parques nacionales que colindan con San José de Ocoa", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-162933-f9ee6417.jpeg Miembros de la Dasaca durante un levantamiento. (FOTO CEDIDA POR DASAC)

Féliz Arbona destacó que esta iniciativa busca continuar mejorando la calidad de vida de las familias dominicanas y reafirmar el compromiso de llevar soluciones integrales a los hogares más necesitados.

Beneficios del programa

Indicó, además, que los beneficiarios también podrían recibir enseres para el hogar y otras asistencias sociales, de acuerdo con sus necesidades.

Asimismo, señaló que uno de los principales beneficios del programa será la reducción de los riesgos para la salud asociados con la inhalación del humo producido por la leña y el carbón, una práctica que puede provocar afecciones respiratorias y otras enfermedades.

De igual manera, resaltó que la iniciativa contribuirá a disminuir la deforestación y a promover una mayor protección de los recursos naturales del país.