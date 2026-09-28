Empresa reclama parte de los terrenos donde se desarrolla proyecto Nueva York Chiquito en Santiago

Algunas de las infraestructuras instaladas en el sector Nueva York Chiquito, en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Una empresa identificada como Sociedad Inmobiliaria Avenida Duarte, S.A. reclama la propiedad de parte de los terrenos donde se desarrolla el proyecto Nueva York Chiquito, en Santiago, situación que ha impedido a las autoridades municipales darle continuidad a la obra.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por un funcionario municipal consultado sobre el caso, la empresa sustenta su reclamación en una carta constancia correspondiente a una porción de una parcela. Sin embargo, el servidor explicó que ese documento no necesariamente identifica el punto específico donde se encuentra la superficie que la sociedad reclama.

Según explicó, parte de la parcela habría quedado afectada por el cauce del río, debido al desplazamiento que ha experimentado con el paso de los años.

El funcionario cuestionó, además, que la empresa reclame derechos sobre terrenos que, según afirmó, nunca ha ocupado, mientras que actualmente más de 90 personas se encuentran asentadas en el lugar.

Cuestionan jurisdicción

El caso se encuentra en los tribunales, donde se espera una decisión luego de que el Ayuntamiento de Santiago presentara un recurso de oposición.

El informante consideró que el conflicto debería ser conocido por la jurisdicción inmobiliaria, debido a que se trata de una controversia relacionada con la propiedad de terrenos, y no únicamente por la jurisdicción civil, donde se encuentra actualmente.

También recordó que, durante uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer, se emitió un decreto presidencial mediante el cual se habría declarado de utilidad pública parte de esos terrenos, un proceso que, según explicó, contempló en su momento la compensación de las personas afectadas.

Otro de los elementos señalados es la existencia de una franja de 30 metros próxima al río Yaque del Norte, donde, de acuerdo con las normas citadas por el funcionario, existen restricciones para realizar construcciones.

Restricciones y obras municipales

La controversia se produce mientras avanzan las actuaciones de las autoridades municipales en el sector Nueva York Chiquito, donde se ejecutan diversas obras destinadas a sanear y mejorar el entorno.

El funcionario sostuvo que, pese al proceso judicial pendiente, el Ayuntamiento prevé autorizar la continuidad de los trabajos.