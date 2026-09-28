Reforma policial incorpora entrenamiento táctico, cámaras corporales y tecnología forense

El comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, general Luis Ernesto García Hernández. ( CAPTURA DE VIDEO DE LA AGENDA SEMANAL )

La reforma de la Policía Nacional avanza hacia un modelo sustentado en una nueva formación de los agentes, la incorporación de equipos estandarizados y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para el patrullaje y la investigación criminal.

El comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, general Luis Ernesto García Hernández, informó que actualmente 10,000 policías han sido entrenados bajo un nuevo sistema para el uso adecuado de la fuerza, mientras la institución dispone de 10,000 cámaras corporales y ha incorporado herramientas de identificación biométrica, balística y análisis forense.

Durante LA Agenda Semanal encabezada por el presidente Luis Abinader y dedicada a la seguridad ciudadana, García Hernández explicó que la transformación incluye cambios en la doctrina, el entrenamiento y el equipamiento de los miembros de la Policía Nacional.

Uno de los principales componentes es el denominado Sistema Táctico Básico Policial, una metodología de entrenamiento que integra formación legal, preparación para la interacción con los ciudadanos, manejo emocional y capacitación táctica.

"El policía pueda abordar muy bien al ciudadano, la preparación intelectual y emocional del policía, pero lo más importante es también una preparación táctica y muy técnica", explicó el comisionado.

La meta es que para 2028 los aproximadamente 25,000 agentes preventivos y uniformados cuenten con esa preparación.

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Nuevas instalaciones educativas

Como parte de la modernización de la formación policial, García Hernández destacó la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones educativas.

Indicó que recientemente fue inaugurado un edificio con 20 aulas, preparado para realizar ejercicios de simulación relacionados con situaciones que los agentes pueden enfrentar durante el servicio.

La infraestructura incluye polígonos virtuales y salas que reproducen escenarios judiciales para preparar a los policías en procedimientos que posteriormente pueden ser evaluados ante los tribunales.

El objetivo, según explicó, es sustituir esquemas tradicionales de capacitación por entrenamientos que reproduzcan situaciones reales y permitan evaluar cómo debe reaccionar un agente antes de enfrentarlas en las calles.

Equipamiento estandarizado

La reforma también contempla la estandarización del equipo entregado a los policías.

García Hernández señaló que se han elaborado especificaciones técnicas para artículos como armas menos letales, cámaras corporales, chalecos balísticos, uniformes, cascos, motocicletas y vehículos.

La intención es que los equipos utilizados por los agentes respondan a criterios comunes y que esas características queden establecidas en los procesos de compras públicas.

Dentro de este proceso, la Policía Nacional dispone actualmente de 10,000 cámaras corporales destinadas principalmente a los agentes que forman parte del nuevo modelo de patrullaje y a determinadas unidades de investigación. Durante LA Agenda Semanal se presentó un video de agentes con cámaras corporales circulando por la Ciudad Colonial.

García Hernández explicó que se han establecido criterios para determinar cuáles policías reciben estos dispositivos y que su utilización está siendo monitoreada.

Los agentes integrados al nuevo esquema también cuentan con nuevos uniformes y cinturones multipropósito como parte del equipamiento asociado al entrenamiento táctico.

Modernización tecnológica

La modernización alcanza también a la Policía Científica.

El comisionado informó que la institución dispone de una versión actualizada de su sistema automatizado de identificación dactilar, además de herramientas biométricas y del sistema IBIS, utilizado para el análisis y comparación de evidencias balísticas.

Estas capacidades permiten registrar las armas incautadas y comparar su información con evidencias obtenidas en investigaciones anteriores, incluidos homicidios.

Según García Hernández, el porcentaje de armas de fuego incautadas que son identificadas y registradas pasó de aproximadamente 20 % a 82 %.

El sistema biométrico también puede utilizarse para la identificación de personas sospechosas o fallecidas y está siendo integrado con bases de datos de instituciones penitenciarias y migratorias.

Laboratorio forense

El área de Policía Cibernética también forma parte del proceso de tecnificación.

García Hernández aseguró que la institución cuenta con un laboratorio técnico forense equipado con licencias y herramientas para extraer información de teléfonos celulares, material que posteriormente puede ser utilizado por el Ministerio Público en investigaciones penales.

También señaló que existe capacidad para realizar análisis especializados de videos y procesar imágenes como complemento a la red de videovigilancia operada por el Sistema 9-1-1.

Capacitación en preservación de escenas del crimen

La reforma incorpora además un programa de capacitación para mejorar la preservación de los lugares donde ocurren delitos.

De acuerdo con García Hernández, 13,500 policías forman parte de un plan intensivo de capacitación en protección de escenas del crimen que debe completarse antes de finalizar el año.

Paralelamente, se realizan adecuaciones logísticas para dotar a los agentes de los equipos necesarios para preservar evidencias y evitar la contaminación de las escenas.

El comisionado indicó que la modernización busca integrar formación, tecnología y equipamiento dentro de un mismo modelo operativo, de manera que los cambios no se limiten a aumentar la cantidad de agentes, sino que modifiquen la forma en que estos son preparados y trabajan en las calles.