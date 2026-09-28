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República Dominicana acogerá el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo en 2027

La Fundación Institucionalidad y Justicia organizará el evento junto a la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo

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    República Dominicana acogerá el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo en 2027
    Esta será la tercera edición en que el país acoge el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    República Dominicana será sede del XXVI Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA), que se celebrará en Santo Domingo del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2027, informó la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

    La designación fue acordada en la asamblea del Foro celebrada en Quito, Ecuador, durante la vigesimoquinta edición del encuentro. Finjus organizará la cita junto con la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo (ADDA).

    Participantes

    El programa reunirá a juristas, académicos, jueces y funcionarios públicos de países iberoamericanos. Comprenderá una sesión académica reservada a los profesores miembros del Foro y un congreso internacional abierto a otros especialistas del derecho administrativo.

    • Será la tercera vez que Santo Domingo acoja el encuentro, tras las ediciones de 2012 y 2017.
    Finjus indicó que dará a conocer posteriormente los temas y demás detalles del programa.

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