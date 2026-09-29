Abogada detenida con tres haitianos había sido detenida en 2012 por caso ligado a expediente de narco

Fotografía de Sandra Maribel Furcal Guzmán de la fecha 26 de abril 2012. ( ARCHIVO/ DL )

La abogada Sandra Maribel Furcal Guzmán, detenida ahora en Dajabón cuando transportaba en el baúl de una yipeta a tres ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, fue apresada en 2012 en Moca por un caso relacionado con la supuesta alteración de documentos de un expediente judicial de un hombre acusado de narcotráfico, quien era su cliente.

En abril de 2012, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y una fiscal adjunta apresaron a Furcal Guzmán en el Palacio de Justicia de Moca, bajo la acusación de haber alterado varias piezas del expediente instrumentado contra su entonces defendido, Johann Manuel Herrera Blanco.

De acuerdo con la información publicada por Diario Libre en ese momento, la DNCD le atribuía haber modificado las fechas de las actas de arresto y requisa de un vehículo propiedad de Herrera Blanco, un Kia negro, placa A563663.

Según la acusación de la agencia, la abogada había solicitado y obtenido en la secretaría del Juzgado de Atención Permanente el expediente de su cliente y posteriormente habría alterado las fechas correspondientes al arresto y al chequeo del automóvil.

La DNCD sostenía que la modificación buscaba hacer creer que había vencido el plazo legal de 48 horas para presentar al imputado ante la autoridad judicial y conseguir así su liberación.

Herrera Blanco había sido apresado, según el reporte de entonces, luego de que supuestamente acordara por teléfono la venta de cocaína a un "cliente". Cuando llegó al lugar convenido, se habría percatado de la presencia de agentes de la DNCD y emprendió la huida en su vehículo.

Los agentes dispararon a los neumáticos del automóvil para detenerlo y posteriormente lograron apresarlo.

En ese momento, el expediente contra Herrera Blanco todavía no había sido decidido por el juez de la instrucción de esa jurisdicción. La información publicada entonces no establece cuál fue el desenlace judicial del proceso seguido contra Furcal Guzmán por la acusación de alteración de documentos.

Ahora enfrenta un nuevo proceso

Catorce años después, Furcal Guzmán vuelve a estar vinculada a un proceso judicial, esta vez por el transporte de tres ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

La abogada, residente en Moca, fue detenida por miembros del Ejército en el puesto de vigilancia de El Laurel, en Dajabón, cuando conducía una Honda CR-V blanca. Los tres extranjeros fueron encontrados ocultos en el compartimiento destinado al equipaje del vehículo.

La intervención se produjo alrededor de las 10:05 de la noche, durante una revisión realizada por miembros del S-2 del Ejército y soldados apostados en el punto de vigilancia fronteriza.

Detención reciente

Por este caso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Dajabón le impuso presentación periódica, el cuidado y vigilancia de un garante e impedimento de salida del país por seis meses, mientras avanza el proceso por la acusación de transporte ilegal de extranjeros.

Durante un video difundido tras la detención, Furcal Guzmán lloró a los militares y les rogó que le dieran una oportunidad. También manifestó preocupación por la divulgación del caso y dijo que podía perder su puesto en el Ministerio de Educación.

En el audiovisual, la abogada afirmó además que a los tres ciudadanos haitianos les había dado "una bola".