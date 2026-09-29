Consulado dominicano en Génova inaugura primera oficina del Index en Italia

Adolfo Pineda, cónsul general de la República Dominicana en Génova y María Peralta, encargada del Index en Italia. ( CEDIDA A DL. )

El Consulado General de la República Dominicana en Génova inauguró la primera oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) integrada a una sede consular en Italia, con el propósito de acercar sus servicios a la comunidad dominicana residente en ese país.

La apertura fue encabezada por María Peralta, encargada del Index en Italia, y Adolfo Pineda, cónsul general de la República Dominicana en Génova, quienes dieron inicio formal a las operaciones del instituto desde las instalaciones del consulado.

A partir de esta apertura, los dominicanos residentes en Italia podrán acceder desde la sede consular en Génova a los programas, orientaciones y servicios ofrecidos por el Index, en un mismo espacio de atención institucional.

Te puede interesar Dominicanos en Italia celebran Independencia con mensaje de paz y un grito por la democracia

Servicios integrados

En la sede convergen ahora los servicios del Consulado de la República Dominicana, la Junta Central Electoral (JCE) y el Index, lo que permite a los ciudadanos realizar distintas gestiones y recibir asistencia institucional desde un único lugar.

Para el cónsul general Adolfo Pineda, la apertura representa un avance en la atención a la comunidad dominicana.

"Este es un paso trascendental para nuestra comunidad. Estamos avanzando hacia un modelo donde las principales instituciones dominicanas que prestan servicios en el exterior puedan converger en un mismo espacio, facilitando los procesos y acercando cada vez más el Estado dominicano a nuestros ciudadanos", destacó Pineda.

Fortalecimiento de vínculos

La oficina del Index también permitirá desarrollar desde Génova iniciativas dirigidas al fortalecimiento de los vínculos entre República Dominicana y su comunidad en Italia, mediante programas de orientación, integración, educación, cultura, participación comunitaria y acompañamiento.

La presencia permanente del instituto en la sede consular busca, además, fortalecer la coordinación entre las instituciones y ampliar la capacidad de respuesta ante las necesidades de los dominicanos residentes en Italia.

La apertura forma parte de una iniciativa de modernización de los servicios consulares y convierte a Génova en un punto de articulación de las instituciones dominicanas en territorio italiano.