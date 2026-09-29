El alto costo de la vida encabeza los problemas del país y de las familias, según una encuesta

Personas caminan por intersección de las avenidas John F. Kennedy y Abraham Lincoln en el Distrito Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El alto costo de la vida ocupa el primer lugar entre los problemas que los dominicanos identifican tanto para el país como para sus propias familias. En la encuesta RD Elige de septiembre de 2026, el 15.1 % lo señala como el principal problema nacional, por delante de la migración (13.6 %) y la corrupción (13.3 %). Cuando la pregunta se refiere al hogar, su peso aumenta: el 24.7 % lo menciona como su mayor dificultad.

La distancia entre ambas respuestas muestra cómo cambia el orden de las preocupaciones según se pregunte por el país o por la vida cotidiana. A escala familiar, después del costo de la vida aparecen los bajos salarios, con 16.0 %, y el desempleo, con 9.5 %. Sumadas esas tres respuestas, los asuntos económicos representan el 50.2 % de los problemas principales de los hogares consultados.

Esa proporción es 4.2 puntos menor que el 54.4 % registrado en el levantamiento anterior, pero la economía conserva con amplitud el primer lugar entre las inquietudes familiares. Le siguen la categoría de «otros», con 20.9 %, los problemas de seguridad, con 16.3 %, y los sociales, con 12.6 %.

En la pregunta sobre el país, el informe agrupa los problemas sociales en primer lugar, con 31.9 %, y los económicos en segundo, con 30.2 %. La comparación con la medición previa indica un cambio de posiciones: los sociales subieron 3.4 puntos y los económicos bajaron 10.6. La seguridad reúne el 14.7 % de las respuestas y la corrupción, el 13.3 %.

Metodología El estudio fue elaborado por Investigaciones Digitales para RCC Media. Se levantó del 4 al 11 de septiembre de 2026 mediante un muestreo aleatorio estratificado de 820 dominicanos mayores de 18 años, residentes en el país y con acceso a espacios de Meta. La ficha técnica declara un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de ±5 puntos porcentuales. También advierte que cada estimación tiene su propio error y que pueden existir otras fuentes de error en la investigación.

La economía también recibe una valoración mayoritariamente desfavorable. El 62.8 % califica de mala la situación económica dominicana, frente al 37.2 % que la considera buena.

Preguntados por el desempeño de la economía en lo que va de 2026, el 58 % se declara algo o muy insatisfecho, mientras el 42 % expresa algún grado de satisfacción.

Otra pregunta revela que la percepción sobre los precios no es uniforme: el 52.7 % afirma que la gasolina y el gasoil han subido mucho durante el último mes, mientras el 45.2 % responde que han subido poco o han seguido igual. La encuesta recoge esas apreciaciones de los consultados.

Las opiniones sobre la marcha del país ofrecen un contexto para esas respuestas. El 53 % cree que República Dominicana va por mal camino, frente al 39.3 % que considera que va por buen camino. Respecto del levantamiento anterior, la primera respuesta aumentó 13.3 puntos y la segunda cayó 13.4.

Seguridad, otra fuente de malestar

La seguridad aparece como otra fuente de malestar. Aunque solo el 4.3 % la menciona específicamente como el principal problema nacional, el 71.3 % califica de mala la situación de seguridad del país. En el ámbito familiar, la inseguridad ocupa el cuarto lugar entre los problemas individuales, con 7.5 %.

Preferencias electorales

En el terreno electoral, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza la intención de voto con 34.6 %, seguido de la Fuerza del Pueblo (FP), con 21.7 %, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 15.5 %. Otro 8.1 % escogería una opción distinta y el 20.1 % aún no sabe por cuál votaría si las elecciones presidenciales se celebraran hoy.

David Collado figura como el preferido para la candidatura presidencial del PRM. Entre los simpatizantes de ese partido obtiene 66.5 %, frente al 18.5 % de Carolina Mejía. La ventaja también aparece cuando se consulta a la población general sobre quién debería ser el candidato oficialista: Collado recibe 42.2 % y Mejía, 26.9 %.

En la Fuerza del Pueblo, la respuesta cambia según el grupo consultado. Leonel Fernández concentra el 93 % de las preferencias entre los simpatizantes del partido, mientras Omar Fernández obtiene el 7 %. Entre la población general, en cambio, Omar alcanza el 57.3 % y Leonel el 42.7 %.

Gonzalo Castillo lidera las preferencias para la candidatura del PLD, con 61.6 % entre los simpatizantes de esa organización. Le sigue Francisco Javier García, con 18.5 %. En la población general, Castillo también ocupa el primer lugar, aunque con un respaldo menor, de 33.5 %.

La encuesta plantea, además, tres escenarios con nombres de candidatos. Collado obtiene 40.5 % o 40.7 % en los dos en que figura, por delante de Leonel Fernández, que recibe 32.8 % y 32.5 %, respectivamente. En un tercer escenario, sin Collado, Fernández alcanza 35.8 %, Carolina Mejía 31.6 % y Castillo 16.1 %. Se trata de preferencias declaradas ante combinaciones hipotéticas, no de una proyección del resultado de 2028.