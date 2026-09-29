Se entregan a la Policía dos hombres buscados por homicidio; uno estaba prófugo desde 2022

Manuel Andrés Peña Santana, de 23 años, momento en que se entrega a las autoridades. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional informó este martes que se entregaron dos hombres presuntamente vinculados a homicidios en hechos separados. Los crímenes se registraron en La Caleta de Boca Chica y el sector Las Cañitas, Distrito Nacional.

De acuerdo con una nota de prensa de la uniformada, uno de los que acudieron a la autoridad fue identificado como Manuel Andrés Peña Santana, de 23 años, quien –de acuerdo con la Policía Nacional– está vinculado a un doble homicidio ocurrido el pasado 26 de septiembre en la avenida marginal de Las Américas, distrito municipal La Caleta, municipio de Boca Chica.

Peña Santana era activamente buscado por su presunta vinculación con el doble homicidio de los jóvenes Frainer Vásquez (a) Nono, de 19 años, y Yuliza Rosario Chala, de 18, conforme indica la nota.

La Policía precisó que Andrés era requerido mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0084293, emitida en el marco de las investigaciones que desarrolla la Dirección Central de Investigación (DICRIM), bajo la coordinación del Ministerio Público.

Con esta entrega, suman tres los señalados que se encuentran bajo control de las autoridades, luego de que previamente fueran apresados un adolescente de 16 años, cuya identidad se reserva, y Elidani Vizcaíno (a) Morgue, de 24 años.

Los dos primeros detenidos fueron apresados este mismo martes, de acuerdo con informaciones de la Policía.

Cuarto implicado continúa prófugo

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de un cuarto implicado identificado como Cristian Mena Henríquez (a) Miñi, de 19 años, quien continúa prófugo y es requerido por su presunta vinculación con el doble homicidio.

Las investigaciones policiales establecen que los involucrados fueron captados en imágenes desplazándose en dos motocicletas y realizando disparos contra las víctimas.

En el hecho resultaron fallecidos Frainer Vásquez (a) Nono, quien recibió una herida de bala en la cabeza, mientras que Yuliza Rosario Chala sufrió heridas de bala en el hombro derecho y abdomen.

Asimismo, durante las labores investigativas fue ocupada una motocicleta Suzuki AX-100, color azul, sin placa, que se encontraba en poder del adolescente detenido.

Se entrega prófugo desde 2022

Asimismo, la Policía Nacional informó que un hombre identificado como Pablo Yosiel Montero Sosa, de 32 años, quien era buscado por la muerte de una persona y las heridas ocasionadas a otra en mayo de 2022 en el sector Las Cañitas, se entregó hoy a las autoridades.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que Montero Sosa, quien tenía en su contra la orden de arresto No. 0314-MAYO-2022, se entregó a través de la Fiscalía y el área de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, luego de permanecer prófugo desde el año 2022.

De acuerdo con el parte policial, las investigaciones policiales lo señalan por su vinculación con un hecho ocurrido el 25 de mayo de 2022, en el que perdió la vida por heridas de arma de fuego Yoerlin Reyes, alias "Purru", mientras que Adolfo Arias Rodríguez resultó herido.

Tras la reunión de las Fuerzas de Tarea Conjunta de este lunes, el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, había informado que 85 personas se entregaron voluntariamente entre el 1 y el 25 de septiembre.

Con estas dos entregas, asciende a 87 el número de personas prófugas de la justicia que se han acudido durante el mes de septiembre. Son puestas a disposición de las autoridades correspondientes para los fines legales pertinentes.

Presidente Abinader lanza advertencia

El presidente Luis Abinader advirtió ayer lunes, durante LA Agenda Semanal, que todas las personas que cometan hechos delictivos deben entregarse o serán capturadas tarde o temprano.

Al presentar el plan de seguridad ciudadana, el mandatario no solo dirigió la advertencia a las personas con órdenes de arresto, sino que también criticó a quienes exhiben armas y realizan disparos en videos publicados en redes sociales. Según afirmó, esas publicaciones constituyen un desafío a las autoridades, lo cual dijo que no van a tolerar.

"O se entregan o se buscan", dijo el mandatario, quien sostuvo que la instrucción es localizar a esas antes de que cometan nuevos crímenes o delitos.