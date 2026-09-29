Otros dos presuntos delincuentes mueren en supuestos enfrentamientos con agentes y suman 49 este mes

Alexander López Grabiel, alias "Chandel", de 22 años, falleció durante un alegado enfrentamiento con agentes de la Dicrim en San Francisco de Macorís ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Dos hombres que eran buscados por las autoridades por su presunta vinculación con distintos hechos delictivos murieron este martes durante supuestos enfrentamientos con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en hechos registrados por separado en San Francisco de Macorís y Santo Domingo. Con ellos, la cifra alcanza 49 este mes.

Los fallecidos fueron identificados como Alexander López Grabiel, alias "Chandel", de 22 años, y Erick Stiven Manzueta Alfonso y/o Stiven Martínez, conocido como "Stiven", de 26.

Fallecimiento en San Francisco

En San Francisco de Macorís, López Grabiel murió la tarde de este martes en la comunidad de Bijao, durante un operativo realizado por miembros de la uniformada que lo buscaban por su presunta vinculación con un homicidio y un robo.

De acuerdo con informaciones preliminares, el joven tenía una orden de arresto y era activamente buscado por las autoridades.

Tras el hecho, el cuerpo fue levantado y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para fines de autopsia.

Enfrentamiento en Santo Domingo

Mientras que en Santo Domingo, Erick Stiven Manzueta Alfonso y/o Stiven Martínez murió alrededor de las 10:00 de la mañana durante otro supuesto enfrentamiento con agentes de la Dicrim. El hecho ocurrió en la calle Jacobo Majluta esquina Juan Bosch, donde -según la Policía- los agentes se disponían a ejecutar una orden judicial de arresto contra el hombre.

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, Manzueta Alfonso atacó a tiros a los agentes al percatarse de su presencia, utilizando una pistola calibre nueve milímetros.

Durante el incidente, técnicos de la Policía Científica recolectaron el arma de fuego en la escena como parte de las evidencias levantadas.

La Policía indicó que Manzueta Alfonso figuraba con varios registros y órdenes de arresto por su presunta participación en atracos a mano armada, agresiones y robo de motocicletas, de acuerdo con antecedentes registrados ante la Fiscalía de San Cristóbal.

Muertos por la Policía en septiembre

Según los datos ofrecidos por la Fuerza de Tarea Conjunta, hasta el 25 de septiembre se habían registrado 45 fallecidos en presuntos intercambios de disparos. Durante los últimos cuatro días, esa cifra se elevó a 49.

Los últimos decesos se registraron en los sectores Herrera, en Santo Domingo Oeste; Maquiteria, en Santo Domingo Este; la comunidad de Bijao, en San Francisco de Macorís, y Jacobo Majluta, en Santo Domingo.

Ayer, durante el encuentro LA Agenda Semanal, el presidente Luis Abinader advirtió que los delincuentes que tienen órdenes de arresto deben entregarse a las autoridades, al señalar que, de lo contrario, las autoridades saldrán a buscarlos antes de que "maten a otro ciudadano".