Policía Nacional inicia este viernes escalamiento del nuevo modelo de servicio policial

El presidente Luis Abinader y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, durante LA Agenda Semanal el lunes 28 de septiembre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, anunció que este viernes 2 de octubre comenzará el escalamiento del Nuevo Modelo de Servicio Público de Policía (Nmspp) en 20 departamentos, como parte del proceso de transformación orientado a fortalecer la capacidad operativa de la institución y mejorar la respuesta ante las necesidades de seguridad ciudadana.

El mayor general explicó que esta nueva etapa contempla la incorporación de más agentes, mejores equipamientos y mayores capacidades operativas, con énfasis en un uso proporcional y adecuado de la fuerza, ayer durante su participación en La Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Cronología del proceso

De acuerdo con una nota de prensa, el proceso tendrá como punto de partida la provincia La Altagracia y se extenderá progresivamente a otros departamentos policiales del país.

Rodríguez García precisó que, por disposición del presidente Abinader, se proyecta que antes de diciembre el Nmspp esté implementado en los 19 departamentos policiales de las distintas regiones del territorio nacional, consolidando así su expansión.