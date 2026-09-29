¿Está más seguro Villas Agrícolas? Esto dicen sus residentes tras el plan de seguridad

Villas Agrícolas fue el primero de los 10 sectores que serán intervenidos en el programa integral "seguridad ciudadana en 10 sectores priorizados" que contempla instalación de cámaras de seguridad, lámparas para alumbrar las calles y mayor patrullaje policial para reducir los robos y la inseguridad general ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La noche de lunes 28 de este mes en "LA Agenda Semanal", que abordó al tema de la seguridad ciudadana, la ministra de Interior y Policía Faride Raful anunció la puesta en marcha del programa integral "seguridad ciudadana en 10 sectores priorizados", el cual busca desarrollar diversas estrategias para combatir la delincuencia con acciones que van desde el aumento del patrullaje, instalación de cámaras de seguridad e iluminación de calles, etc.

Según se explicó durante la jornada, el primer sector intervenido fue Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, donde aseguran haber instalado lámparas para iluminación de las calles, cámaras de seguridad para mantener la vigilancia del lugar. También aseguraron que ha habido una reducción en los robos reportados.

El sector fue intervenido por las autoridades el 12 de junio pasado. El 12 de agosto, la ministra Faride Raful acudió al lugar a supervisar la labor implementada.

Diario Libre realizó un recorrido en el sector para conversar con los residentes a ver si entienden que lo dicho por las autoridades es coherente con la realidad que ellos viven o si, por el contrario, no se corresponde lo reportado en "La Agenda Semanal" con su día a día.

"Estamos de acuerdo con Faride"

Genaro Antonio, el primer residente del sector con el cual Diario Libre pudo conversar, expresó estar en total acuerdo con lo expresado con la ministra. Dijo que percibe que el barrio está más tranquilo, que existe una mayor iluminación en las calles y que ha nivel general el programa ha alcanzado sus objetivos.

"Estamos de acuerdo con ella ya que la delincuencia estaba muy elevada, de hecho, el plan que ella tiene es muy importante aquí en Villas Agrícolas. Se siente todo más tranquilo y también tenemos mayor iluminación" Genaro Antonio Comunitario “

Por otro lado José Antonio Rubio, quien es perteneciente a la junta de vecinos de la comunidad, afirma que la lucha contra los robos y la delincuencia "es un proceso que no se acaba de una vez", razón por la que cree que se ha disminuido pero aún queda mucho por hacer.

"La delincuencia es como una soga que se tiene que ir cortando con el tiempo, se ha disminuido el crimen pero aún existe", comentó el líder comunitario.

Con respecto a la iluminación dice que ha visto la puesta en funcionamiento de muchas lámparas que iluminan las calles principales, pero que los callejones están en completa oscuridad y que también deberían de ser intervenidos.

"A nosotros se nos habló de un proyecto para iluminar los callejones y aún no han cumplido. Con respecto a las cámaras de seguridad yo no he visto una sola por aquí", dijo Rubio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/lampara1-7aea4c70.jpg Lámpara nueva instalada por las autoridades en Villas Agrícolas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/lampara3-4dcf0d62.jpg Lámpara nueva instalada por las autoridades en Villas Agrícolas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/lampara2-d5fe6938.jpg Lámpara nueva instalada por las autoridades en Villas Agrícolas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/29092026-plan-de-seguridad-en-villas-agricolas--joliver-brito202609290051-03939d3c.jpg Cámaras instaladas en el sector por las autoridades para asegurar vigilancia las 24 horas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/29092026-plan-de-seguridad-en-villas-agricolas--joliver-brito202609290047-878284f7.jpg Cámaras instaladas en el sector por las autoridades para asegurar vigilancia las 24 horas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/lampara4-d353fea5.jpg Cámaras instaladas en el sector por las autoridades para asegurar vigilancia las 24 horas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/29092026-plan-de-seguridad-en-villas-agricolas--joliver-brito202609290028-f3dd9bb0.jpg Cámaras instaladas en el sector por las autoridades para asegurar vigilancia las 24 horas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/29092026-plan-de-seguridad-en-villas-agricolas--joliver-brito202609290045-8b34207e.jpg Cámaras instaladas en el sector por las autoridades para asegurar vigilancia las 24 horas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/29092026-plan-de-seguridad-en-villas-agricolas--joliver-brito202609290024-2f304a96.jpg Cámaras instaladas en el sector por las autoridades para asegurar vigilancia las 24 horas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

"Lo que dice el gobierno no se corresponde con la realidad"

No todos los comunitarios están de acuerdo con lo dicho por parte de las autoridades, sino que para algunos la delincuencia ha empeorado y no se han registrados cambios positivos.

Uno de los que piensa así es José Abreu, quien entiende que los resultados del proyecto anunciados por el gobierno en La Agenda Semanal en el sector "no se corresponden con la realidad" y que la verdad es que la delincuencia "sigue igualita".

"Todo eso que dijeron solo se trata de números y palabras, no es nuestra realidad. La misma delincuencia, las mismas calles oscuras, aquí nada ha cambiado", manifestó Abreu.

La gente actúa por cuenta propia

Durante el recorrido realizado por el sector algo que llamó poderosamente la atención es la gran cantidad de cámaras privadas que los mismos comunitarios han instalado en sus residencias o negocios. Cuando se le preguntó a un comerciante del lugar por esto, su respuesta es que "es muy difícil que el gobierno haga algo".

"Cada quien busca como protegerse de la delincuencia, aquí vas a ver muchas cámaras. El barrio está llena de estas, es muy difícil que el gobierno haga algo por aquí", dijo el comerciante quien solo se identificó como Luis.