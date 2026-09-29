Apresan un hombre y un adolescente señalados por la muerte de una pareja en Boca Chica

La Policía dijo que identificó a los involucrados en un video en que aparecen disparando contra las víctimas. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó este martes que fueron apresados dos de cuatro hombres señalados como presuntos responsables de la muerte a tiros de un joven y una mujer, ocurrida el pasado 26 de septiembre en la avenida Marginal de Las Américas, en el distrito municipal La Caleta, en Boca Chica.

Los detenidos son un adolescente de 16 años, cuya identidad se omite por razones legales, y Elidani Vizcaíno, alias "Morgue", de 24 años, de acuerdo con una nota de prensa de la institución.

Las víctimas fueron identificadas como Frainer Vásquez, alias "Nono", de 19 años, quien recibió una herida de bala en la cabeza, y Yuliza Rosario Chala, de 18, quien sufrió heridas de proyectil en el hombro derecho y el abdomen.

Detalles de la investigación

Según el informe policial, investigadores de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) identificaron a los detenidos luego de que estos, junto a otros dos hombres, presuntamente fueran captados en video desplazándose en dos motocicletas y disparando contra las víctimas.

La Policía indicó que, conforme a las investigaciones preliminares, el hecho estaría relacionado con "rencillas personales".

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron seis casquillos calibre 9 milímetros, mientras que los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Búsqueda de otros implicados

Durante las labores de investigación, las autoridades también ocuparon una motocicleta Suzuki AX-100, azul y sin placa, que se encontraba en poder del adolescente detenido.

De acuerdo con la nota de prensa, el menor manifestó a los investigadores que la motocicleta pertenece a uno de los otros señalados en el caso.

La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de Cristian Mena Henríquez, alias "Miñi", de 19 años, y Manuel Andrés Peña Santana, de 23, contra quienes pesa la orden de arresto número 2026-AJ0084293.

La institución señaló que continúa profundizando las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales de los involucrados en el hecho.

Los dos detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes, mientras continúa la localización de los otros dos señalados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/whatsapp-image-2026-09-29-at-30134-pm-3-1b682c30.jpeg Manuel Andrés Peña Santana, de 23 años, requerido por la Policía Nacional. (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/whatsapp-image-2026-09-29-at-30134-pm-2-eca0914b.jpeg Cristian Mena Henríquez, alias "Miñi", de 19 años, otro prófugo. (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL) ‹ >