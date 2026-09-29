Camiones abren paso parcialmente en San Juan, mientras Policía detiene a varios productores

Un contingente policial intervino en la protesta. ( FOTO CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Varios dirigentes agropecuarios de San Juan y Elías Piña permanecen detenidos en el despacho del director regional de la Policía Nacional, mientras esperan la llegada de una comisión enviada por el presidente Luis Abinader para buscar una salida al conflicto generado por el reclamo de unos 550 millones que los productores aseguran les adeuda el Gobierno.

El paso fue abierto de forma gradual para que estudiantes y ciudadanas lleguen a sus hogares.

La comisión gubernamental, encabezada por Modesto Guzmán, aún no había llegado a San Juan, mientras los representantes del sector agrícola continuaban bajo custodia policial a la espera de que se produzca el encuentro.

Entre los detenidos figuran Robin Alcántara, Félix David García, José Alberto Báez, Ramón Ferreras y Marcelo, quienes participan en la protesta que mantienen productores agrícolas de San Juan y Elías Piña.

Alcántara advirtió que el sector espera respuestas concretas y que no está dispuesto a levantar definitivamente la protesta a cambio de nuevas promesas.

“No vamos a ceder ni un milímetro con promesas; queremos soluciones efectivas”, expresó el dirigente agropecuario.

Los productores reclaman alrededor de 550 millones de pesos, correspondientes, según explicaron, a compromisos pendientes desde 2021. Dentro de esa cantidad figuran entre 95 millones y 125 millones por trabajos de preparación de terrenos agrícolas, además de recursos por semillas de habichuelas vendidas al Ministerio de Agricultura y compensaciones pendientes a productores de cebolla.

Más de 200 tractores permanecen en protesta

Alrededor de 500 hombres y mujeres vinculados al sector agropecuario participan en la jornada, mientras más de 200 tractores permanecen estacionados frente al recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Juan.

La protesta llegó a obstaculizar el tránsito por la carretera Sánchez, principal vía de acceso hacia San Juan de la Maguana y Elías Piña, provocando la intervención de agentes policiales.

Posteriormente, los manifestantes permitieron el tránsito para facilitar el desplazamiento de estudiantes y de otras personas que habían quedado varadas a ambos lados de la vía.

Sin embargo, los productores mantienen las maquinarias en el lugar y advierten que continuarán sus acciones hasta recibir una respuesta concreta sobre el pago de los recursos reclamados.

Los dirigentes se encuentran detenidos desde aproximadamente las 3:00 de la tarde, en medio de las gestiones para solucionar el conflicto.

La Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional en San Juan está encabezada por el general Juan Pablo Ferreira Veras.

En la protesta participan organizaciones de productores y propietarios de maquinarias agrícolas de San Juan y Elías Piña, cuyos representantes aseguran que la situación económica se ha agravado debido a los años que llevan esperando el pago de los compromisos pendientes.