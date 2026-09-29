Comunitarios se oponen a instalación de puerto de combustible en la bahía de Maimón en Puerto Plata

Bahía de Maimón, en la provincia Puerto Plata ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Comunitarios y organizaciones del distrito municipal de Maimón, en Puerto Plata, expresaron su oposición a la instalación de un puerto en la bahía de esa localidad, al considerar que el proyecto afectaría el desarrollo turístico y urbanístico de la zona.

Eddy Alberto Peña Martínez, profesor y activista social, afirmó que la iniciativa que se pretende presentar como un puerto multimodal corresponde, según su versión, a un proyecto de terminal para el manejo de combustibles que había sido planteado en 2001 para la zona donde actualmente opera la terminal de cruceros Amber Cove.

Peña Martínez sostuvo que la comunidad rechaza la propuesta debido al impacto que tendría sobre las actividades turísticas y las inversiones en el distrito municipal, al tiempo que destacó el potencial de la zona por sus recursos naturales y atractivos históricos.

Indicó que Maimón cuenta con unas 30 playas, de las cuales 26, según sus datos, permanecen vírgenes, además de varios proyectos urbanísticos y turísticos en construcción y otros que se encuentran en proceso de planificación.

Peña Martínez aseguró que iniciativas similares habrían sido rechazadas anteriormente en Puerto Plata, Montecristi y Luperón.

Rechazo comunitario

Advirtió que los comunitarios se opondrán a la instalación de una terminal de combustibles en la bahía de Maimón.

Señaló que una infraestructura de ese tipo podría desalentar la construcción de hoteles, villas y otros proyectos turísticos.

Buscan crear Consejo de Desarrollo

La advertencia del activista fue dada a conocer en el marco del acto donde comunitarios y organizaciones trabajan en la constitución del Consejo de Desarrollo del distrito municipal de Maimón, con el propósito de articular acciones dirigidas a preservar el carácter turístico e histórico de la localidad.

El activista aseguró que existe un documento firmado y sellado por representantes de la comunidad en el que expresan su rechazo al proyecto portuario y respaldan la creación del consejo.

Peña Martínez también afirmó que los comunitarios enviaron una comunicación al presidente Luis Abinader para exponerle su preocupación por la iniciativa.

Peña Martínez, quien dijo haber llegado a Maimón hace 22 años, defendió la necesidad de preservar el potencial turístico e histórico de esa demarcación.

El dirigente comunitario sostuvo que Maimón debe ser preservado como destino turístico y que cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en la zona debe tomar en cuenta las características ambientales, históricas y turísticas de la localidad.