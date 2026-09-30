Solo tres de los fallecidos en intervenciones policiales estaban en la lista de prófugos

La entidad policial señaló que el retiro de una persona de la lista de prófugos no se produce necesariamente de manera automática cuando cambia su situación. ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

Pese a que un argumento recurrente de las autoridades al justificar las muertes de civiles en intercambios de disparos es que se trata de personas prófugas de la justicia que reaccionaron ante agentes que los perseguían, un rastreo de Diario Libre evidenció que, en la lista registrada por la institución en su portal, solo cuenta con tres de los 182 fallecidos este año.

El dato surge de la extracción de 354 registros de prófugos correspondientes al período 2022-2026, publicados por la Policía Nacional, y de su comparación con los registros de Patrulla Letal sobre personas fallecidas durante intervenciones policiales.

De las 182 personas fallecidas en el 2026, solo tres aparecen en ambas listas: Jimmy (a) el Haitiano y Dilson Humberto Reynoso Cruz, registrados como prófugos en septiembre, y Ranller Encarnación Vicente, cuyo registro corresponde a mayo. Los tres posteriormente fueron ultimados por agentes policiales.

El bajo nivel de coincidencia contrasta con las declaraciones del director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, quien ha asegurado que las personas ultimadas por agentes de la institución en alegados enfrentamientos tenían antecedentes delictivos y eran reincidentes.

Rodríguez García dijo que la institución cuenta con una lista de presuntos delincuentes reincidentes a quienes se propone localizar antes de que vuelvan a delinquir.

"Nosotros nos propusimos buscar ese listado que está en la Procuraduría General de la República, igual que en nuestro sistema. Y hay que buscarlos, no vamos a esperar que ellos salgan de nuevo, como delincuentes que son, a ocasionar daño a la población", afirmó durante su participación en LA Agenda Semanal el lunes 28 de septiembre.

De igual modo, el director policial aseguró que todas las personas que han sido ultimadas por agentes de la institución en los últimos días, durante alegados enfrentamientos, tenían un prontuario delictivo.

"Porque todos estos elementos que, en los últimos días, lamentablemente, han caído en enfrentamientos con nuestros miembros de la Policía Nacional, todos tienen un prontuario delictivo de más de dos registros, en lo que le llamamos, de manera común, ficha en la Policía Nacional y en la justicia", sostuvo.

Sin embargo, tener antecedentes o registros policiales no significa necesariamente que una persona figure en la lista oficial de prófugos de la institución.

Desconexión entre los operativos policiales y la actualización de la lista oficial

La propia Policía Nacional reconoció a Diario Libre, el 15 de agosto del año en curso, que personas que han muerto, han sido capturadas o cuyos procesos judiciales han avanzado pueden continuar figurando en su lista oficial de prófugos.

Esto evidencia una desconexión entre los operativos policiales y la actualización de la lista oficial. Personas que ya fueron apresadas o murieron durante intervenciones policiales pueden permanecer en la galería de buscados como "perfiles fantasmas", mientras que otras personas señaladas por la institución como buscadas no necesariamente aparecen entre quienes posteriormente han muerto durante intervenciones policiales.

Según la explicación ofrecida a Diario Libre, el retiro de una persona de la lista no se produce necesariamente de manera automática cuando cambia su situación. Para que esto ocurra, las áreas responsables deben remitir la documentación correspondiente o solicitar formalmente su baja.

La situación plantea interrogantes sobre la actualización de la herramienta utilizada por la Policía Nacional para identificar y difundir a las personas que considera prófugas, especialmente cuando la institución sostiene que los fallecidos durante alegados enfrentamientos tenían antecedentes y eran reincidentes, pero la mayoría no aparece en el registro público de prófugos.

Henry Hidalgo Analista de datos y audiencias digitales. Utilizo los datos para descubrir patrones, aportar contexto y convertir información compleja en historias claras y sustentadas en evidencia.