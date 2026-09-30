Leonel Fernández propone registro gratuito de hijos de dominicanos nacidos en el exterior

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, junto a dominicanos en el exterior y sus hijos. ( CEDIDA A DL. )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, propuso establecer un mecanismo de registro automático y gratuito para los hijos de dominicanos nacidos en el exterior, con el objetivo de facilitar el reconocimiento de su nacionalidad dominicana.

La propuesta fue presentada durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la FP en Nueva Jersey, donde Fernández abordó la situación de las nuevas generaciones de dominicanos residentes en el extranjero.

El expresidente planteó que la Junta Central Electoral (JCE), mediante las oficinas consulares dominicanas, pueda realizar el registro de los hijos nacidos en el exterior de padre o madre dominicanos sin que sus progenitores tengan que asumir costos ni atravesar procedimientos que calificó de "tediosos, largos y costosos".

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"Entonces la propuesta nuestra va a ser que el que nace en territorio de los Estados Unidos de padres dominicanos, si es de pleno derecho, la Junta Central Electoral a través del consulado tiene que declararlo inmediatamente, sin costo alguno, como dominicano", expresó.

Fernández recordó que durante sus gobiernos se impulsó el reconocimiento de la doble nacionalidad para los dominicanos que adquirieran la ciudadanía de otros países.

Reconocimiento legal

"Logramos que efectivamente se estableciera la doble nacionalidad, que la persona que adoptase la nacionalidad de los Estados Unidos permanecía como ciudadano dominicano", sostuvo.

El dirigente político argumentó que los hijos de dominicanos nacidos en Estados Unidos pueden tener la nacionalidad estadounidense por haber nacido en ese territorio y, a la vez, la dominicana por su ascendencia.

El artículo 18 de la Constitución dominicana establece entre los nacionales a los "hijos e hijas de madre o padre dominicanos" y contempla además que los nacidos en el extranjero de padre o madre dominicanos pueden asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas al alcanzar los 18 años.

Fernández sostuvo que las dificultades para realizar el registro pueden provocar que algunos padres desistan del proceso y que jóvenes con derecho a la nacionalidad dominicana no sean registrados oportunamente.

Por ello, propuso que el Estado facilite el procedimiento desde los consulados y que el registro no represente un costo para las familias.

"Cuando llegue a los 18 años, él tiene el derecho a decidir si quiere las dos nacionalidades o..." dijo Fernández al explicar el mecanismo que propone para los hijos de dominicanos nacidos en el exterior.