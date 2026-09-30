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Muere abuela de niña que falleció tras incidente en juego mecánico en Hato Mayor

El senador de Hato Mayor dio la información

Otras dos niñas resultaron heridas en el hecho

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    Muere abuela de niña que falleció tras incidente en juego mecánico en Hato Mayor
    El senador por Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo. (FOTO SUMINISTRADA)

    El senador de la provincia Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, informó este miércoles sobre el fallecimiento de la abuela de la niña de 11 años que murió tras caer de un juego mecánico en movimiento, en un incidente ocurrido el viernes 18 de septiembre.

    El legislador comunicó el deceso de la señora, cuyo nombre no especificó, mientras se encontraba en la sesión del Senado de la República.

    "La niña falleció de una hemorragia y ahora mismo me acaban de llamar para informarme que murió su abuela, fruto de esa sorpresa, del sufrimiento. Tenemos que poner en ajuste esos juegos; son instrumentos de cientos de años y nadie supervisa eso. Tuvimos que suspender las fiestas patronales", declaró Castillo.

    En el incidente también resultaron heridas otras dos niñas.

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    Respuesta legislativa

    Este miércoles, el senador Milcíades Aneudy Ortiz presentó un proyecto de ley que busca regular la seguridad, instalación, montaje, operación, mantenimiento, inspección, fiscalización y supervisión de los juegos mecánicos y atracciones de diversión en República Dominicana.

    La propuesta abarcaría a toda persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que sea titular, propietaria, administradora, explotadora, operadora, instaladora, mantenedora o responsable de juegos mecánicos o atracciones de diversión dentro del territorio nacional.

    El proyecto establece, además, que el Ministerio de Interior y Policía sería la autoridad sectorial competente para regular, autorizar y supervisar estas instalaciones.

     
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