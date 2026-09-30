Un hombre señalado como el presunto responsable de la muerte a tiros de un vecino, en un hecho ocurrido ayer martes 29 de septiembre en el barrio Las Lilas, del sector Los Tres Brazos, se entregó este miércoles a la Policía Nacional.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el detenido fue identificado como Andrés Michael Nolasco Familia, alias Maicol, de 31 años, quien acudió acompañado de familiares y de un abogado a la oficina del vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

Nolasco Familia quedó bajo custodia de las autoridades para los fines legales correspondientes.

La víctima fue identificada como Yoel Mateo Amador, de 41 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, a consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Origen del conflicto

Según las informaciones preliminares ofrecidas por la Policía, el incidente se habría originado luego de que una motocicleta rozara el vehículo de Amador.

La institución indicó que, tras el reclamo de la víctima por lo ocurrido, Nolasco Familia presuntamente regresó minutos después acompañado de otro hombre a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, Nolasco Familia habría regresado armado y realizado varios disparos contra Amador, provocándole las heridas que posteriormente le ocasionaron la muerte.

La Policía Nacional informó que mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Detenido a disposición del Ministerio Público

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales de lugar.